Začněme sledovat módu.

V pátek se v Tokiu otevírají olympijské hry, za jejichž vlajkonoši pochodují světoví sportovci. A až to udělají, bude otevřena také Arašídová přehlídka toho, co nosí.

Olympijské vybavení je důležitým krmivem pro sociální média, počínaje hodinovou přehlídkou národů. Roční čekání kvůli pandemii poskytlo nadšencům více času na přemýšlení o tom, co se jim líbí nebo co nenávidí.

támhle Česká republika A jeho tradiční indigový design s odpovídajícími fanoušky je opravdu zdrojem některých vtipů. Následuje hlučné deštníky v zemi a Neonově modrá Wellington Boty 2012 v Londýně, spolu s pruhy „Beetlejuice“ v Riu v roce 2016.

Sportovci v Izraeli Průhledné nylonové bundy S obrovskými kapsami, zatímco Emporio Armani je zdobený Italský tým nosí tepláky S reinterpretací východu slunce v Japonsku s barvami italské vlajky: červená, zelená a bílá. vítejte v Libérii Dárek návrháře Telfara Clemense, Rušný liberijský Američan, který vyrábí vytoužené tašky a vyrábí své první stavebnice.

Dříve byly věci pro sportovce mnohem jednodušší, pokud jde o módu. Zpočátku pro to nebyla žádná show ani slavnostní zahájení. Sportovci nosili vše, co si vybrali, často chodili se svým sportovním vybavením.

„V počátcích to nebyl velký problém,“ řekl David Walchinsky, člen výkonné rady a bývalý prezident Mezinárodní asociace olympijských historiků. “Lidé by přišli. Pokud by tým chtěl nosit uniformu podobnou tomu, co dělali.”

Wallechinksy objevil v archivním filmu z roku 1924 obraz britských válečků Procházka v průvodu zimních her Ve francouzském Chamonix byly jejich košťata hlasitá.

Podle vědců bylo oblečení zpočátku zcela volitelné, během soutěže stejně. Sportovci často ve starověkém Řecku vystupovali nahí. V moderní době kostým vojenské přehlídky často ctí hostitelský národ, stejně jako tradice, sportovní výkony a národní prosperitu.

Letos pandemie přinesla další položku: masky.

Austrálie má show pro sportovce a Polstrovaná bunda v pískové barvě Se jmény 320 zlatých olympijských medailistů v zemi. O závěrečném ceremoniálu, kanadští olympijští organizátoři Spolupracoval s Levi Vyrobit živou džínovou bundu „kanadského smokingu“ s grafikou japonského street stylu, která se nosí s bílými džíny.

“Toto je gang, který jde po vás, pokud říkáte, že jste se pokoušeli sledovat Sheetz Creek, ale nemohli jste se do něj dostat,” tweetoval o vzhledu v dubnu, několik měsíců poté, co byla bunda odhalena, kulturní spisovatel New York Times Dave Itzkopf. Ostatní vybavení kanadského týmu.

Vybavit olympijské týmy, včetně těch, které soutěží na paralympiádě, není snadný úkol, řekla Allison Brown, hostitel olympijského fanouškovského podcastu Keep the Flame Alive.

Měli by sedět všem typům postavy. Myslete na mladé gymnastky, vzpěrače a hubené basketbalisty. Měli by sdělit něco o národě, ctít hostitele a být dostatečně vážní, aby oslavili příležitost, ale dostatečně funkční, aby se cítili pohodlně celé hodiny stání ve Free. ,” ona řekla.

Brown je fanouškem českého kostýmu, který v Praze představila Susanna Osako. Zahrnují oporu týmu, gymnastku, zabudovanou do designu. Muži nosí modré bundy s bílými kalhotami a ženy v modrých topech a bílých sukních.

“Daří se jim míchat prvky z českého folklóru, tradičních japonských technik umírání s indigem a přitažlivosti skvělé české gymnastky Věry Kaslavské, ale přesto udržují oblečení nositelné a teplé,” řekl Brown.

O kanadských džínových bundách řekla: „Myslím, že jsem na sobě měla něco podobného v roce 1987. Zajímalo by mě, jestli by je opravdu chtěl nosit někdo starší 12 let.“

Lucia Kinghorn, viceprezidentka designu v Hudson’s Bay, která pomáhala vytvářet kanadské kostýmy a další olympijské vybavení, chápe toto opovržení.

“Pro mnoho odpůrců máme více fanoušků,” řekla. „Jsme hrdí na promyšlený design oblečení týmu Canada a jsme rádi, že o tom mluví tolik lidí.“

Brown byl také neohromen vzhledem USA. Zahrnují modré džíny pro úvodní show a bílé džíny pro závěrečnou párty.

“USA zůstaly se stejným návrhářem Ralphem Laurenem, jako to dělají roky, což vedlo k novému vzhledu jachty. Zívnutí,” řekla. “Také se očekává, že v Tokiu bude velmi horko. Džíny, pletená blůza, šála a bunda? Kdo chce nosit denim v tomto druhu tepla a vlhkosti?”

Lehký denim z pružné látky.

Japonsko uniformní záda pro ty opotřebované Japonský tým na zahajovacím ceremoniálu poslední olympiády konané v Tokiu v roce 1964. V té době byly bundy červené a kalhoty bílé. V letošním roce byly barvy změněny.

„Je to v souladu s mnoha regulátory zpětného volání, včetně do roku 1964,“ řekl Brown.

Její oblíbený vzhled v show je zatím vzhled Mexika. Mexický olympijský výbor provedl celostátní online hlasování, aby vybral vzhled slavnostního zahájení ze tří návrhů vytvořených společností High Life. The Vítězný design oceňuje Oaxaca V pestrobarevné jednoduché klopě.

Bunda obsahuje květinovou klopu v tradiční výšivce Zapotec. Řekl Brown.

Výšivku provedli oaxacanští řemeslníci, takže každá ze 150 klopových bund měla jiný design, řekla Janet Haber, marketingová ředitelka společnosti High Life. Řekla, že řemeslníci jsou „rádi, že mohou být součástí projektu, a že jejich návrhy a práce mohou mít takovou globální expozici“.

Kompletní sady k prodeji spotřebitelům podle toho, co měli olympijští sportovci na sobě během zahajovacího ceremoniálu.

„Je to skvělý okamžik, kdy tyto značky mohou předvést svého týmového ducha a inovaci v nových technologiích,“ řekl Ted Stafford, ředitel módní módy pro muže a ředitel trhu společnosti Esquire.

To zahrnuje chladicí jednotku Ralph Lauren zabudovanou do bílé džínové bundy pro vlajkonoša USA.

„Je to světová scéna a udává tón,“ řekl Stafford. „Je to víc než jen velká módní přehlídka.“

Sledujte Leanne Italie na Twitteru na adrese http://twitter.com/litalie

K tomuto příběhu přispěla spisovatelka Associated Press Bernice Bautista z Mexico City.