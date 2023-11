Summit APEC: Překvapivé vazby Si Ťin-pchinga s venkovem v Iowě

před 1 hodinou

Xi Jinping dostává květiny od mladé dívky v Iowě během cesty do státu v roce 2012

„Také nám řekli, že nechtějí, aby se někdo dostal na zemědělské stroje. Myslím, že se báli, že by někdo mohl uklouznout a spadnout,“ vzpomíná.

Ukázalo se, že je to další kapitola v podivných vztazích Xiho s převážně venkovským středozápadním státem.

Pan Xi poprvé cestoval do Iowy v roce 1985 jako součást zemědělské delegace z čínské provincie Hebei.

The People’s Daily, oficiální noviny Čínské komunistické strany, poznamenaly, že delegace „navštívila starší komunity, zúčastnila se narozeninové oslavy, provedla šest rozhovorů s místními médii a zúčastnila se pěti uvítacích banketů pořádaných americkou stranou“.

Eleanor Dvorczak, která Si Ťin-pchinga během jeho pobytu hostila u sebe doma, později BBC řekla: „Myslela jsem si, že je to velmi milý, soustředěný a zdvořilý muž.“ „Bylo potěšením mít ho v domě.“

Dvorczakovi umístili pana Shi do ložnice svého syna, který v té době studoval na univerzitě v Iowě. Pokud měl čínský prezident svůj názor na tapetu pokoje Star Trek, dokázal si jej nechat pro sebe.

V rámci své cesty do státu se v roce 2012 vrátil do Muscatinu a v následujícím roce koupil čínský obchodník starý rodinný dům Dvorczaků, který se na čas změnil v muzeum.

Branstad, který nereagoval na žádost o komentář, řekl listu Iowa poté, co opustil místo velvyslance, že ačkoli se těší vřelému osobnímu vztahu s panem Xi, má hluboké obavy z některých politik čínské vlády.

„Akce, kterou podnikli proti lidem v Hongkongu… [and] „Myslím, že špatné zacházení s Ujgury je nerozumné,“ řekl listu The Gazette v Cedar Rapids.

Kimberly, kterému je nyní 72 let a je součástí páté generace jeho farmářské rodiny z Iowy, která sahá až do 60. let 19. století, říká, že v roce 2012 se čínská delegace zajímala o víc než jen o focení – položila spoustu otázek o jemnějších detailech moderní zemědělství.