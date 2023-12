Struktura parlamentu EU není po volbách v roce 2024 příliš jasná – EURACTIV.com

Není jasné, jak bude vypadat složení Evropského parlamentu po evropských volbách v příštím roce, řekl Euractivu Česká republika europoslanec Evžen Tošenovský z vládnoucí strany ODS a zároveň vyjádřil obavy, že přechod strany z ECR do EPP by mohl oslabit její hlas.

Český europoslanec v rozhovoru pro Euractive Czech Republic upřesnil, že všechny varianty jsou stále na stole.

„Do jaké míry se posílí nebo oslabí EPP, co bude se socialisty, co bude s obnovou, vypadá to, že se to rozpadne,“ řekl Dozenovský.

O budoucnosti své strany na politické scéně EU Dosenovski, který nehodlá znovu kandidovat, jakmile skončí jeho třetí funkční období v EU, uvedl, že rozhodnutí ODS vytvořit koalici se dvěma stranami z Evropské lidové strany bylo „spolu“. Strana (EPP) v čele s premiérem Fialou si to přála a mohla by ustoupit ODS.

„Nemyslím si, že ODS se vstupem do EPP posílí. Myslím si, že bude oslabena, protože EPP má jiné představy o Evropě než my a náš názor se tam stane menšinovým,“ řekl Dosenovski Uractive. Podcastový rozhovor Během listopadového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Dodal, že ODS by v koalici mohla získat méně mandátů, než kdyby se ucházela samostatně.

Tato pravicová strana se svými lehce euroskeptickými názory dobře zapadla. Později však do řad ECR přibylo několik „složitých“ stran, což vyvolalo otázky, zda by ODS přechod do středopravé skupiny EPP udělala dobře. Přirozeně se hovořilo i o tom, zda tento krok posílí její vliv.

Přestože má ECR jen kolem 60 poslanců, nedávno se ukázalo, že dokáže ovlivnit názor Evropského parlamentu. Tošenovského kolega z ODS Alexandr Vondra s podporou dalších uskupení včetně ID získal většinu na úrovni Evropského parlamentu pro uvolnění limitů emisní normy Euro 7 pro vozidla.

(Ondřej Plevák | Euractiv.cz)

