Největší hvězda ve vesmíru může být menší, než jsme si mysleli

Nejhmotnější hvězda známá ve vesmíru právě získala nejlepší detailní snímek všech dob a ukazuje, že hvězda může být menší, než si astronomové dříve mysleli.

Astronomové pomocí Gemini South Telescope v Chile vyfotografovali hvězdu R136a1 která se nachází asi 160 000 světelných let od Země v centru Mlhovina Tarantule V Velký Magellanův mrak Společná trpasličí galaxie k Mléčné dráze. Jejich pozorování ukazuje, že obří hvězda (a podobně) nemusí být tak hmotná, jak se dříve myslelo.

podle povolení (Otevře se na nové kartě) z NOIRLab z National Science Foundation (NSF), která provozuje Gemini South Telescope. „Jednou obzvláště záludnou částí této hádanky je získávání pozorování těchto obrů, kteří obvykle přebývají v hustě osídlených srdcích prachem zahalených hvězdokup.“

Příbuzný: Jaká je nejhmotnější hvězda?

Přístroj Zorro společnosti Gemini South využívá technologii známou jako speckle imaging, která kombinuje tisíce snímků hvězd v hlubokém moři s krátkou expozicí. Vesmír Chcete-li zrušit efekt rozostření pro Zemská atmosféra . Tato technika umožnila astronomům přesněji oddělit jasnost R136a1 od jejích blízkých hvězdných společníků, což vedlo k dosud nejjasnějšímu obrazu obří hvězdy.

Zatímco předchozí pozorování ukázala, že velikost R136a1 byla 250 až 320krát větší než velikost slunce Zorrova nová pozorování ukázala, že hmotnost obří hvězdy může být blíže 170 až 230násobku hmotnosti Slunce – což ji stále kvalifikuje jako nejhmotnější známou hvězdu.

„Naše výsledky ukazují, že nejhmotnější hvězda, kterou v současnosti známe, není tak hmotná, jak jsme si dříve mysleli,“ uvedla Venu M. Kalari, hlavní autorka studie a astronomka NOIRLab Národní vědecké nadace. „To naznačuje, že horní hranice hvězdných hmotností může být také menší, než se dříve myslelo.“

A jas hvězdy A teplota závisí na jeho hmotnosti. Jinými slovy, hmotnější hvězdy se zdají jasnější a teplejší. Astronomové odhadli hmotnost R136a1 porovnáním jeho pozorované jasnosti a teploty s teoretickými předpověďmi. Vzhledem k tomu, že nové snímky Zorro přesněji oddělily jasnost R136a1 od jejích blízkých hvězdných souputníků, astronomové byli schopni odhadnout, že hvězda má podle prohlášení nižší jasnost, a tedy nižší hmotnost než předchozí měření.

Masivní hvězdy jako R136a1 rychle rostou a během několika milionů let spálí své zásoby paliva, než zemřou ohnivou smrtí. Supernova bouchne to semeno galaxií S těžkými prvky zodpovědnými za vznik nových hvězd a planet. To je osud většiny hvězd o hmotnosti více než 150krát větší než je Slunce. Pokud jsou však hvězdné hmoty menší, než se dříve předpokládalo, supernovy mohou být také vzácnější, než se očekávalo, poznamenávají vědci.

studium bylo přijaty k publikaci (Otevře se na nové kartě) v The Astrophysical Journal.

Sledujte Samanthu Mathewsonovou @Sam_Ashley13. Následuj nás Na Twitteru @Spacedotcom a na Facebooku.