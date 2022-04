Nejkrásnější malá města v Evropě

Malá města v Evropě jsou nekonečně krásná. Žádný jediný seznam jim proto nemůže vyhovět. Lze vybrat různá témata nebo oblasti, což pomáhá zúžit možnosti. Často se kouzlo místa vrací do asociací, ať už z osobní zkušenosti, rodinné pohádky, filmu nebo třeba „jednodenní“ tapety na plochu. Díky tomu je zde ručně vybíraný sortiment malých měst, proti kterému lze jen těžko něco namítat.

Wengen, Švýcarsko

Ohromující podzimní pohled na malebnou alpskou vesničku Wengen s horou Jungfrau a údolím Lauterbrunnen v pozadí.

Tato malebná horská vesnice se nachází na úpatí některých z nejpůvabnějších vrcholů v Bernských Alpách. Wengen (vyslov kde jsi) v regionu Jungfrau ve středním Švýcarsku a lze se k němu dostat pouze z Lauterbrunnen přes železnici Wengernalp. Tento vzrušující způsob dopravy pokračuje do Kleine Scheidegg, na úpatí slavné severní stěny Eigeru. V celém Wengenu si návštěvníci mohou užívat uvolněné tempo vesnice bez aut a zároveň si užívat umístění idylických dřevěných domů a chat a zvuků kravských zvonů a vodopádů v dálce.

Zermatt, Švýcarsko

Letecký pohled na Zermatt.

Zermatt je další švýcarská horská vesnice – tentokrát v regionu Valais – kterou nelze vynechat. Zermatt se nachází na úpatí ikonického Matterhornu – snadno nejslavnější hory Evropy a známé po celém světě pro svůj úžasný tvar a smrtící historii, jako katalyzátor představivosti a odbytiště lidského ducha. Stejně jako Wengen je i Zermatt osadou bez aut. Proto je nejlepší se k němu dostat vlakem, což je pro každého, kdo švýcarský systém nezažil, zamýšlená událost sama o sobě. Zermatt je místem pro venkovní dobrodružství zasněženými horami a zvlněnými zelenými kopci a pro odpočinek ve staromódních barech a restauracích na konci dne.

Cassis, Francie

Pohled na Cassis, Provence, jižní Francie.

Cassis je malá rybářská vesnice ležící na Azurovém pobřeží (Francouzská riviéra) v jihovýchodní Francii. Je známé svým malebným přístavem, malířskou vesničkou, přírodní krásou okolních pobřežních útesů a mnoha kalankami. Jeho pláže se smíšeným terénem, ​​nádherné uličky a nejlepší kulinářské požitky působí jako z filmu – možná proto, že na místě v Cassis bylo natočeno tolik francouzských filmů. Není divu, proč známá spisovatelka Virginia Woolfová nazvala toto francouzské město „malým rájem“.

Český Krumlov, Česká republika

Panorama ohybu řeky Vltavy, zámku Český Krumlov, Starého Města a kostela sv. Víta. Redakční kredit: JossK / Shutterstock.com

Český Krumlov (vyslov Chuský Krumlov) Krása Prahy umocňuje velikost malého města. Tato památka UNESCO se nachází v Jihočeském kraji v České republice. Mix architektury (gotika, renesance a baroko) vytváří eklektický a okouzlující balíček, který dokonale obklopuje řeka Vltava. Stejně jako u mnoha evropských měst je nejlepší chodit pomalu z jednoho konce na druhý. Pozornost upoutá především Staroměstské náměstí a zámek Český Krumlov (z roku 1240).

Edam, Nizozemsko

Scéna z nizozemského Edamu. Obrazový kredit: Irina Liban

Holandské kanály, výlety na kole, dobrý sýr, přístup k jezeru a celé autentické město – co se vám na Edamu nelíbí? Spolu se sousední rybářskou vesnicí Volendam tvoří toto místo obec Edam-Volendam, která se nachází v provincii Severní Holandsko v Nizozemsku. Nejlepší na této atraktivní a okouzlující oblasti je, že je to jen 30 minut jízdy od Amsterdamu. Někdy skryté drahokamy vyžadují trýznivou letovou dráhu, aby se k nim dostaly, ale Edam je připraven přivítat kohokoli, jen okamžiky z mezinárodního letu.

Dingell, Irsko

Dingell, Irsko.

Tato čtvrť na západním pobřeží v hrabství Kerry je stejně roztomilá jako její jméno. Barevné domy a hospůdky dokonale kontrastují se zeleným irským venkovem a temně modrými vodami Port Dingle, které odbočuje ze severního Atlantiku. Dingle je skvělé místo k návštěvě kdykoli, ale pro milovníky hudby si budete chtít odpočinout v kostele sv. Jakuba mezi koncem října a koncem listopadu na každoročním festivalu Other Sounds. Tato skromná 200 let stará stránka hostila některé z nejtalentovanějších irských hudebníků a další velká jména z celého světa.

Port Isaac, Spojené království

Zátoka a přístav Port Isaac s příjezdem lodí, Cornwall, Anglie.

Krásná města jsou to, co Anglie umí nejlépe. Proto je obtížné vyčlenit jediné významné místo pro tuto zemi. Je zde Lake District s turistickými magnety, bohatými drahokamy roztroušenými po celém Devonu, ale je tu také drsný a ohromující Cornwall – jihozápadní oblast Spojeného království. Port Isaac je obzvláště příjemná rybářská vesnice na atlantickém pobřeží Cornwallu. Toto odlehlé místo má nejen drsnou přírodní krásu a hezké město, ale také okouzlující tradiční mořské chatrče Fisherman’s Friends, Bez doprovodu hudebních nástrojů Skupině jsem pomohl umístit Port Isaac na mapu. Tato kapela hudebně naladěných lovců byla tématem nedávného stejnojmenného filmu. Kamera miluje Port Isaac a proto britský seriál Doktor Martin Zde také sídlil.

Taormina, Itálie

Ruiny starověkého řeckého divadla v Taormině na pozadí sopky Etna.

Podle většiny měřítek je Sicílie tím, z čeho se skládají sny. Ze všech malebných míst, ze kterých si můžete vybrat v tomto půvabném italském regionu, je Taormina skvělým případem koruny. Toto město na kopci na východním pobřeží se hrdě tyčí nad Jónským mořem. S krystalickými vodami táhnoucími se daleko na východ a zasněženým vrcholem Etny (aktivní sopka) tyčící se na jihozápadě má Taormina ideální polohu pro oko každého pozorovatele. Jedním z pozoruhodných prvků města je starověké řecké divadlo, které dodnes slouží jako místo světové úrovně.

Kotor, Černá Hora

Kotor, Černá Hora.

Starobylé opevněné město Kotor se přesune z obrázků do vašeho srdce. To vše je lepší osobně, protože se můžete procházet dlážděnými uličkami připomínajícími bludiště uvnitř historické pevnosti s různými kulturními vlivy. V centru města se neustále mísí starobylá architektura a moderní vybavení. Kdykoli vyjděte po schodech nahoru k mnoha vyhlídkovým bodům, ze kterých se můžete dívat do Boky Kotorské a do okolních šedých hor. A zábava nekončí mimo zdi. Tady se člověk může projít podél vody a přestat jíst nebo plavat. Černá Hora to má tendenci přehlížet ve prospěch lokací Hry o trůny v Chorvatsku – ale to je o důvod víc, proč místo toho navštívit Kotor.

Cheget, Rusko

Horské město Shiget. Obrazový kredit: Andrew Douglas

Tato útulná osada je základnou operací pro Mount Elbrus – nejvyšší horu Evropy a jeden ze sedmi vrcholů. Ať už chcete vyrazit na sjezdovky nebo se připojit k týmu na exkurzi na vrchol, kdokoli se může zorganizovat v Chegetu a vyjet lanovkou Elbrus na stanici Garabashi a/nebo do sila v základním kempu Elbrus. Zajímavostí je, že se jedná o nejvýše položenou lanovku nejen v Rusku, ale v celé Evropě. Uvnitř Chegetu jsou chaty ve švýcarském stylu, roztomilá kavárna ve tvaru písmene A a spousta pouličních prodejců, se kterými můžete komunikovat.

Bled, Slovinsko

Bledské jezero s kostelem Panny Marie na malém ostrově ve slovinském Bledu.

I když název naznačuje jinou konotaci, město samo o sobě je fascinující. Za zmínku stojí, že jezero Bled přitahuje pozornost a návštěvníky z celého světa. Sladká voda, okolní cesta a centrální ostrov s jedním navrženým kostelem vytvářejí klidné odpoledne. Hned za jezerem stojí Bledský hrad z 12. století, tajemně vykukující z vrcholu kopce. Kromě toho Julské Alpy vyzařují hrdost. A v tom všem je ukryta nádherná soutěska Vintgar, kterou musíte vidět na jednodenní výlet/skromný výlet. Bled je o třídách.

Od západu na východ a od hor k moři nádhera malých evropských měst jasně září. Žádné špatné odpovědi, jen více možností, jak přidat do svého itineráře napříč stále rostoucím kontinentem. Kde je vaše další vysněná destinace?