Záhada země Kalifornie byla vyřešena. Nyní začíná politický boj.

Janu Šrámkovi bylo 15 let, když se poprvé pokusil přesvědčit vládu, aby udělala něco, co chtěl. V té době to byl internetem a sci-fi posedlý teenager vyrůstající v Drivhohosticích v České republice.

Problém byl v tom, že jeho město s 1400 obyvateli mělo pouze vytáčené připojení k internetu. Přesvědčil místní vládu, aby zaplatila poskytovateli internetových služeb, aby městu poskytl širokopásmové připojení. Dokonce za to dostal provizi, napsal pan Šrámek v „The Race to Excellence“, jakési svépomocné knize pro ambiciózní teenagery, kterou v roce 2009 napsal.

Příští kampaň pana Šrámka může být ziskovější. Může být také delší, tvrdší a se vší pravděpodobností ošklivější.