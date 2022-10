Říká se, že Gotham Knights bude na konzolích uzamčen ve 4K/30fps, objeví se kooperativní režim pro čtyři hráče

I když to po většinu historie konzolových her ve skutečnosti neplatilo, v posledních letech si hráči zvykli na to, že si na systémech nové generace mohou sami vybírat vizuální možnosti. Přinejmenším většina velkých her nyní nabízí režim rozlišení 4K a režim výkonu 60 snímků za sekundu. No, zdá se Gothamští rytíři Se svými grafickými možnostmi jde do staré školy.

V posledních dnech se šíří zvěsti, že Gotham Knights bude na konzolích uzamčen do jediného vizuálního režimu, který nabízí rozlišení 4K a sledování paprsků, ale pouze 30 snímků za sekundu. budeme, Podle uživatele ResetEra Axecidentallykterý tvrdí, že má přístup k předběžné verzi Gotham Knights, je již na PS5 uzamčen na 4K/30fps.

„Mohu potvrdit, že verze pro PS5 alespoň nepřichází s žádnými grafickými možnostmi kromě jasu, kontrastu, sytosti a HDR. Mohu také potvrdit, že hra neběží rychlostí 60 snímků za sekundu.“

Uživatel ResetEra také tvrdí, že si ke spuštění hry musel stáhnout velkou aktualizaci, s největší pravděpodobností obvyklou opravu dne 1, a nepřidal žádné grafické možnosti. Vývojář WB Games Montreal odmítl i přes neustálé dotazy fanoušků cokoliv o režimu 30fps říci, což příliš důvěry nevzbuzuje. My tady ve Wccftech máme přístup pouze ke kódu PC, takže se nemůžeme prosadit. Berte to zatím s rezervou.

Osobně mi naprosto vyhovuje 4K/30fps za předpokladu, že 30fps je konstanta, v některých hrách. V časově náročné akční hře, jako je Gotham Knights, by však již měla být možnost alespoň 60 snímků za sekundu.

Možná v pozitivnějších zprávách, Gotham Knights FAQ odhalil, že hra dostane Nový kooperativní režim pro 4 hráče po spuštění s názvem „Heroic Assault“.

„Heroic Assault je nadcházející herní režim oddělený od hlavní příběhové kampaně. Samostatný režim podporuje až čtyři hráče v online kooperaci a poskytuje vlastní prostředí podobné aréně se specifickými cíli, které je třeba splnit, a nepřáteli, které je třeba porazit na každém patře (30 podlaží celkem).

Gotham Knights dorazí na PC, Xbox Series X/S a PS5 21. října. Režim Heroic Assault má vyjít 29. listopadu.