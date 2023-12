Starfield dostane v příštím roce mapy měst a „nové způsoby cestování“.

Otevřete si mapu ve Hvězdném poli a neuvidíte nic jiného než výškovou mapu, a to i ve městech. Pokud chcete cestovat poté, jste omezeni na chůzi na dlouhé vzdálenosti, když jste na povrchu planet, a na rychlé skoky z vesmírné lodi, když jste ve vesmíru.

Obě tyto věci se mohou příští rok změnit, protože Bethesda naznačila, že pracuje na „několika nových funkcích“, které si hráči vyžádali, včetně map měst a „nových způsobů cestování“.

Škádlení bylo sdíleno přes Starfield’s komunita Reddit.

„Tvrdě jsme pracovali na mnoha problémech, které jste zveřejnili, a očekáváme aktualizaci začátkem příštího roku, která bude kromě FSR3 a XeSS obsahovat velké množství oprav probíhajících úkolů.“ z těchto problémů je velmi obtížné opravit problémy s questy,“ píše se v příspěvku. a opravy questů právě probíhají a my jsme vytvořili nový systém, který opravuje tyto opravy, aniž byste museli své uložení vrátit zpět.“

„Také usilovně pracujeme na mnoha nových funkcích, které jste požadovali, od městských map a podpory modů až po všechny nové cestovní trasy (zůstaňte naladěni!). Tyto funkce budou zaváděny s pravidelnou kadencí oprav a aktualizace, které očekáváme přibližně každých šest týdnů.“

Není toho o mnoho více informací a fráze „všechny nové cestovní trasy“ je natolik vágní, že by to mohlo být cokoliv. Možná přidají vozidlo ve stylu Mako pro toulky po planetárních povrchech nebo nový způsob cestování vesmírem, který působí méně nesouvisle než současná hromada nakládacích obrazovek. Možná přidají elektrokolo na cestování po městech. Může to být cokoliv.

Mapy měst by také byly obrovským vylepšením, vzhledem k tomu, jak špatné jsou v současnosti.

Zmínka o podpoře modů není novinkou, protože Bethesda již uvedla, že očekává příchod oficiálních modovacích nástrojů v roce 2024. Otázkou zůstává, zda budou tvůrci modů schopni prodat svou práci, soudě podle schopnosti nedávno přidané do Skyrimu.