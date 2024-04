Spojené státy se v reakci na izraelský útok zaměřují na výrobu íránských dronů

Rachel Ziemba, přidružená členka Centra pro novou americkou bezpečnost, think tanku pro zahraniční politiku, uvedla, že západní země již zavedly sankce související s íránskými drony kvůli jejich použití ruskými silami na Ukrajině. „Vidím to jako více stejného,“ řekla. „Nejde o eskalační opatření, které se pokouší udusit energetické příjmy, a jsem skeptický, pokud jde o to, zda se dotyčná jména spoléhají na fixy v amerických dolarech, což by mohlo omezit jejich účinnost.“