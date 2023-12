Hráči Baldur's Gate 3 zužují seznam nových Origin postav

Hráči Baldur's Gate 3 chtějí do budoucích her přidat konkrétní členy party a NPC jako nové originální postavy.

Vývojář Baldur's Gate 3 Larian Studios si zjevně dal hodně práce s postavami Origin, protože vám umožňují hrát za členy zakládající skupiny, s novými úvody a dalšími úkoly, které můžete sledovat, abyste mohli vyprávět jejich příběh.

Mnoho lidí si při spuštění vybralo The Dark Urge a vlastní verze hlavního hrdiny, protože chtěli prozkoumat Baldur's Gate 3 s postavou, kterou si sami vytvořili. Postavy původu mají tendenci být populárnější v pozdějších hrách poté, co se hráči již setkali s postavami ve hře.

Postavy původu zahrnují většinu, ale ne všechny členy sady Baldur's Gate 3. Existují také pozoruhodné NPC, které by hráči rádi přidali na seznam, i když to znamená udělat z nich hrdiny zcela nového příběhu.

Hráči Baldur's Gate 3 chtějí, aby se Alfira, Minsc a Minthara staly novými originálními postavami

Uživatel je zapnutý Reddit Baldur's Gate 3 Vytvořil vlákno s dotazem, které postavy by si fanoušci přáli přidat jako možnosti pro Origin Tav. Odpovědi zahrnovaly spoustu hloupých možností, jako například The Emperor, Volo a Scratch the Dog, ale některá jména si rychle získala popularitu.

Mezi hratelnými hrdiny měl Minsc the Ranger (a Boo the Hamster) mnoho příznivců. „Možná, že Minsk, protože přichází tak pozdě, že se ho nikdy nestarám,“ napsal jeden uživatel, zatímco druhý řekl: „Minsk – pouze pokud to Poe vypráví! Chtělo by to však slušné přepsání úkolů Pána kamene.“

Přestože je Minthara hratelným padouchem, byla oblíbenou volbou. „Ano, Minthara by dávala velký smysl, než by se mohla skutečně připojit k večírku a být ovlivněna hlavním zápletkou,“ řekl jeden uživatel, zatímco další měl nápad: „Minthara. Změňte to, aby po incidentu našla Shadowheart a její mysl.“ se vyjasní.“

Nejpřekvapivější volbou byla Alfira, ve hře nehratelná Tiefling Bard. „Pravděpodobně by to byla Alfira, další podpůrná třída místo toho, abyste museli spouštět Shadowheart, pokud se chcete ve své skupině léčit, aniž byste respektovali někoho jiného nebo sami hráli podporu,“ vysvětlil jeden uživatel.

Larian Studios hodlá podporovat Baldur's Gate 3, ale jak by mohl příběh pokračovat prostřednictvím DLC, není jasné. Možná může studio rozšířit Baldur's Gate 3 o další prostředky, které hráčům poskytnou nové způsoby, jak zažít známý příběh, a postavám jiný osud.