Český dětský spisovatel zkoumá „Brit Schindler“ v nové knize

Český dětský autor a ilustrátor Peter Cess – jehož dřívější práce „dobrodruhů a snílků“ jako Christopher Columbus, Galileo Galilei a Charles Darwin – prozkoumal ve své nové knize téma blíže svému domovu.

V epizodě Nikki a Vera: Tichý hrdina holocaustu a dětí, které zachránil, Cees twins příběh Nicholase Wintona – přezdívaného „britský Schindler“ pro jeho roli při záchraně stovek českých židovských dětí během holocaustu – se zachráněnou malou holčičkou . „Vždy jsem hledal slavné dobrodruhy, průzkumníky, vynálezce a snílky,“ napsal Cees v závěru knihy. „Ale váhajícím a klidným hrdinům jsem nevěnoval dostatečnou pozornost.“

Oceněný autor používá živé ilustrace a detaily, jako je láska desetileté Věry Gissingové k toulavým kočkám a jak se Young Winton naučil jezdit na motorce a létat letadlem, aby si příběh přizpůsobil, aniž by se v knize vyhnul detailům holocaustu. Cílení na děti. Gissing byl jedním z 669 dětí, které zachránily Wintona mezi osmi vlaky, které se propašovaly do Británie. Devátý vlak přepravující 250 dětí byl zastaven na hranicích 1. září 1939, protože po německé invazi do Polska byla hranice uzavřena.

„Potřeboval jsem dát příběhu energii a našel jsem knihu od Věry Gissingové, která byla v době Wintonova pohybu malé děvče a žila skromný, idylický život v malé vesnici,“ řekl Sees agentuře Reuters ze svého newyorského domova. „Prostřednictvím Věry jsem ukázal vliv na děti. Teď, když je kniha venku, mnoho dětí píše, aby mi vyprávělo své příběhy.“

V knize, která vyšla ve Spojených státech a v Británii, Cees, který opustil Československo ovládané komunisty v roce 1982, líčí, jak Winton vynechal lyžařskou dovolenou ve Švýcarsku a spěchal do Prahy, aby pomohl organizovat útěky. Po celá léta Winton – který zemřel v roce 2015 ve věku 106 let – neřekl nic o svých činech, dokud jeho žena nenalezla staré fotografie ukryté v podkroví a nenutila ho, aby se podělil o svůj příběh.

Sees řekl: „Nicholas Winton je hrdina v plném slova smyslu – obránce lidských hodnot a přesto skromný člověk.“ „Cítil, jak je důležité dětem říkat, jak překonat strach a újmu.“ (Střih: Michael Kahn a Ed Osmond)

