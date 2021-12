Špión, milostné avantýry a UNESCO: Skutečný příběh českých vánočních skleněných perlí

Malý obchůdek se skleněným zbožím v českých horách zářící barevnými třpytkami osvětluje drsný, mlhavý den, kdy vánoční nakupující spěchají nakupovat dekorace vyrobené z jejich ručně vyrobených skleněných korálků.

Dekorace přicházejí ve všech tvarech a velikostech, včetně hvězd, víl, sněhuláků a Santa Clause.

Malá sklářská firma sídlí v obci Poniklá na severu České republiky.

„Ručně vyráběné vánoční ozdoby z nafouknutých skleněných korálků“ byly loni zapsány na Seznam úžasného kulturního dědictví UNESCO, což nabízí nejlepší šanci na přežití v praxi.

Zavazuje se udržovat umírající tradici naživu

Místní tradice, která má kořeny v romantice 19. století, se dodnes provozuje pouze v Ponigla.

„Jeden konkrétní pan Hajna se zamiloval do místní pokojské, vzali se a on přinesl do Ponicly základy ručních prací,“ říká Marek Gulhawi, majitel místní továrny na rowdies, který jako jediný zůstal.

Pocházel z okolí Hajny, kde se již sklářství rozvíjelo, a jak se jeho sousedé rychle dozvěděli, řemeslo se rychle rozšířilo, aby se v chudých kopcích uživilo.

Stanislav Horna otevřel současnou továrnu Rowdys v roce 1902 na výrobu luxusních lemovek do oděvů a oděvů a v jednu chvíli zaměstnával 200 sklářů.

Firma dokázala plavat i poté, co ji špionážní operace donutila zaměřit se na vánoční výzdobu.

„Ve dvacátých letech minulého století se skupina japonských průmyslových špionů převlékla za turisty, zkopírovala proces a začala vyrábět ozdoby, čímž převzala východní trhy,“ řekl Gulhawi agentuře AFP.

„Sklady byly plné zvonků a v té době měly vánoční stromky takový úspěch, že se někdo rozhodl začít s vánoční výzdobou.“

V roce 1948, kdy se v bývalém Československu dostali k moci komunisté, byly všechny sklárny znárodněny a syn Horny byl uvězněn, stejně jako mnozí další podnikatelé.

Podniku ale tento krok prospěl, protože komunisté omezili výrobu foukacích skleněných zvonů na Poniclav.

„Je to požehnání v přestrojení,“ říká Marek Gulhawi, současný majitel společnosti.

„Skleněné korálky byly vždy na hraně (ve sklářské výrobě) a i za komunismu si žily vlastním životem, protože se o ně vlastně nikdo nezajímal, takže obchod přežil.“

Krátce po svržení komunistického režimu v roce 1989 Gulhawiho otec koupil továrnu Ponnikla, která dnes zaměstnává 50 lidí.

Jak se vyrábí dekorace z nafouknutých skleněných korálků?

Výroba začíná skleněnou trubicí, která je ohřívána a navržena vyfukováním do formy. Podle Gulhawiho má rostlina více než 1000 forem.

Tvarovaná trubka je před rozříznutím, provlečena provázky a přeměněna na ozdobu, obarvena stříbrem roztokem zevnitř a poté zvenčí.

„Některé korálky zpracovává malíř. Například hlavičky andělů potřebují malované detaily,“ řekl Gulhawi.

„Když posvítíte na hvězdu, jednoduše svítí.“

UNESCO zapsalo tento produkt jako „speciálně a technicky požadované“ řemeslo a chválilo továrnu za zachování jediného dochovaného dědictví.

„Skleněné korálky byly vždy Popelkou. Přitahují pozornost tím, že jsou na seznamu,“ řekl Gulhawi.

Podívejte se na video výše a podívejte se na skleněné dekorace ve výrobě