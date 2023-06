Šéf Xbox Game Studios říká, že Team Redfall by měl být lépe připraven být „první stranou“

Xbox má za sebou přinejmenším náročných pár let.

Redfall byl nedávno spuštěn na Průměrné recenze a kritika chyb hry, problémů se spoluprací a výkonem v době, kdy Xbox již trpěl obavami a kritikou během několika let mlčení ze strany mnoha ze svých 23 interních studií. Alespoň do včerejší prezentace se vyprávělo, že Xbox AAA úsilí pokulhávalo. To vše ale vyvolává otázku: Co mohl Xbox udělat jinak?

Šéf Xbox Game Studios Matt Botti, stejně jako jeho kolegové, chápe, že Xbox má hodně co dokázat těm, kteří jej pozorně sledovali od jeho akviziční horečky na konci roku 2010. Takže po představení Xbox Game Showcase jsem se ho zeptal, jestli existuje cokoli by udělal jinak. Kdyby se tak mohl vrátit do roku 2017 a zahrát si to znovu. Booty reaguje tím, že mi říká, že změní způsob, jakým nastavuje očekávání: ne s publikem Xboxu, ale s vývojáři, kteří Xbox získají.

Když se studio stane součástí Xboxu, stane se součástí první strany; Lidé se na ně dívají jinou optikou. „

Booty odpovídá: „Když se studio stane součástí Xboxu, ať se vám to líbí nebo ne, stane se součástí první strany.“ „A jako součást první party jsou v jiném světle reflektorů; lidé se na ně dívají jinou optikou. A je mojí odpovědností a naší odpovědností jako širší organizace Xboxu zajistit, aby tomu rozuměli, a jsme si jisti, že je to nastaveno a že jsme správně nastavili očekávání. Pokud jste malé nezávislé studio Můžete nabíjet hru, nebo možná na něčem pracujete a řeknete si hej, to opravdu nefunguje, pojďme nabít tuto věc, dejte to pryč z cesty a přejděte k naší další hře. Nemáme takový luxus jako součást první party.

„Kdybych se měl vrátit v čase, kde se cítím trochu opomíjený ohledně věci Redfall, tento projekt začal ještě předtím, než jsme koupili Zenimax, a myslím, že jsme mohli udělat lepší práci s jejich nastavením… pak se prosím vraťte čas v mém malém stroji času.“ Do roku 2017 se ujistěte, že všichni chápou, že už nebudou moci dodávat hru jako Double Fine nebo inXile. Budou viděni jako součást první party.“

Od spuštění Redfall do Průměrné recenze Vedení Xboxu kritizovalo chyby hry, problémy se spoluprací a výkonem a převzalo odpovědnost za zklamání a také naznačilo, že věří, že to bude lepší. Kvůli silnějším falešným recenzím. Po zamyšlení však prezident Xbox Game Studios Matt Botti dodává, že jedním z důvodů, proč si tým nebyl vědom problémů, bylo tvrzení, že jde o „tunelovou vizi“ a chybí mu větší obrázek.

„Někdy může tým získat trochu tunelové vize o své hře a jindy může mít management opačný problém, možná přiblížení příliš daleko,“ říká Booty. Když máme náznaky, že hra bude fungovat určitým způsobem… přimějeme lidi, aby hru hráli, měli recenze, dělali falešné recenze a prostě máme náznaky, že bude fungovat lépe, než měla. A myslím, že tým byl tak oddaný tomu, co stavěl, že měl trochu tunelového vidění.“

Booty dále říká, že odpovědnost za Redfall nakonec spočívá na něm a šéfovi ZeniMaxu Jamesi Lederovi a nabádá hráče, aby neobviňovali jednotlivé vývojáře.

„Pokud pracujete pro Arkane, strávili jste roky prací na Redfall,“ říká. „Pro mě prostě soucítím s lidmi, kteří na tom strávili všechen svůj čas tím, že na tom pracovali a dostali všechen ten oheň do své hry. Okamžitě jdu na: Jak podporujeme tým? Jak je podporujeme, aby se do hry dostali?“ tvar a co se z toho učíme?“

Mluvili jsme také s Booty o tom, proč hry v dnešní době trvají o tolik déle. Booty se také objevil na panelu s dalšími šéfy Xboxu, aby hovořili o strategii první strany pro Xbox, spolu s šéfem Xboxu Philem Spencerem hovořil o důležitosti konzole. A zde můžete dohnat vše z Xbox Showcase a IGN’s Summer of Gaming.

