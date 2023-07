Tim Gajser debutuje v roce 2023 na MXGP České republiky

Následující tisková zpráva pochází od Honda HRC MXGP:

Mistr světa v motokrosu z roku 2022 absolvoval svůj dlouho očekávaný debut v MXGP v roce 2023 v Lokti v České republice poté, co mu lékařský tým týmu HRC oficiálně povolil závodit.

Návrat ze zlomené stehenní kosti je dlouhý a komplikovaný proces a to poslední, co si kdo přeje, je, aby se číslo 243 vrátilo příliš brzy a ohrozilo své zdraví, takže zaškrtnutí každého políčka před tím, než se postaví u brány, je zásadní. , proti špičkovým motokrosařům

Poté, co před několika týdny oznámil své záměry, bylo rozhodnuto, že poslední test osm dní před MXGP České republiky bude pro všechny dobrý, takže po absolvování tohoto těžkého testu pojede Slovinec na sever a přidá se. Jeho týmoví kolegové z týmu HRC a kolega jezdec na Hondě CRF450R Ruben Fernandez ve 12. kole seriálu mistrovství světa 2023 ve dnech 15. až 16. července.

Tim Gajser: „To je skvělá zpráva pro ty, kteří skončili s ježděním v Lokti. Cítím se lépe fNebo trénink posledních týdnů na Tiga243land, ale je dobré mít ještě poslední trénink Lékařský souhlas a vím, že moje tělo je připraveno to přijmout Víkendové výzvy MXGP. Věděl jsem, že to nebude snadné, ne Chci na sebe vyvinout větší tlak, abych si mohl opravdu užít to, co jsem Znovu vidím všechny své spoluhráče a samozřejmě všechny své fanoušky Dobře mě podpoř.“

Tim Gajser sdílel na Instagramu následující příspěvky: