Kvalifikace mistrovství světa vstupují do posledních dnů a zbývá 10 míst

Je to poněkud komplikovaný vzorec. Jsou dvě skupiny po šesti týmech a z každé skupiny se kvalifikují tři nejlepší týmy – plus nejlepší tým na čtvrtém místě.

Nedělní program obsahuje Ugandu vs. Guinea, Kamerun vs. Senegal, Kapverdy vs. Pobřeží slonoviny, Tunisko vs. Kongo, Nigérie vs. Angola a Jižní Súdán vs. Egypt.