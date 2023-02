Nigel Havers, WBITVP a ZDF Studios slaví „Cash or Trash“ – různé

Kredit: ZDF a ZDF/Sascha Baumann

Slavný herec Nigel Havers a francouzská novinářka Sophie Davant se připojí k Warner Bros. International Television Production (WBITVP) a ZDF Studios oslaví 10 let a nyní 10 území vintage aukční show „Cash or Trash“.

Nemovitost byla produkována společností WBITVP a mezinárodně distribuována společností ZDF Studios. Slavnosti se budou konat v rámci WBITVP Showcase of Formats, která se konala 2. března na BAFTA během letošních londýnských televizních show.

Havers („Chariots of Fire“, „Finding Alice“) a Davant moderují „Cash or Trash“ na BBC One („The Bidding Room“) a francouzském veřejném kanálu France 2 („Affair Conclue“).

Oslava se koná, protože ZDF Studios v pondělí potvrdilo, že zcela nové epizody tohoto formátu se budou vysílat v roce 2023 v Rakousku (Servus TV), Řecku (Stars), Německu (ZDF), Francii (Francie 2), Itálii (Discovery), Polsko (Polsat) a Spojené království (BBC). Slovenská TV Markisa a Česká TV Nova také licencovaly své pozemky.

Marocká verze byla letos vysílána na špičkovém televizním kanálu 2M, což znamenalo zahájení formátu v severní Africe.

Zajímavost „Cash or Trash“ spočívá v jeho velké oblibě v některých zemích, kde se vysílá, především v Německu a Francii, což dává velký potenciál pro jeho mezinárodní šíření.

Navíc k tomu přichází popularita vyššího hodnocení – problém, který může vysvětlit některá jednání v letošních londýnských televizních nabídkách – protože celosvětové procento provizí mimo knihy vzrostlo z 32 % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 na 49 % ve druhé čtvrtletí roku 2020. 52 % 4. čtvrtletí 2022, protože platformy i vysílací společnosti pracují na snižování nákladů, uvádí Ampere Analysis.

Aukční reality show zahájená v roce 2013 na německém státním televizním kanálu ZDF jako „Bares für Rares“, „Cash or Trash“ dosáhla více než 100 sérií a 6 500 epizod produkovaných WBITVP po celém světě.

Když vzplane, mohla by být show masivně populární a byla by zatím zařazena jako #1 neskriptovaná denní série roku 2017 jak v Německu, tak ve Francii, přičemž v posledně jmenované zemi vytvořila primární sérii, tři vedlejší série a 2 900 epizod.

hotovost nebo odpad – Francie

S laskavým svolením ZDF

Ve Velké Británii Cash or Trash běžel pět sezón. V Itálii byl třetí uveden do provozu v roce 2023 společností Discovery Italia.

Velkou část tohoto úspěchu lze přičíst chytré kombinaci návnady za peníze – každý si rád myslí, že jeho podkroví má skryté bohatství – a napínavé aukční akce, ve které se různí obchodníci snaží navzájem předražovat, aby zajistili rodinné dědictví a další. Podivnosti, které na výstavu přinesla veřejnost.

Před aukcí znalec poskytne odhad skutečné tržní hodnoty těchto předmětů, ať už jako v epizodě „Bares for Rares“ olejomalba dřeva od Theodora Olsena (1855-1909), zručného hamburského umělce, nebo pohovka z pozdního biedermeieru vyrobená v období od roku 1840 do roku 1860. Odborník také historicky smýšlejícím lidem nabízí nepřetržitý proud fascinujících nugetů znalostí, jako například, že obraz v přívěsku přinesený ve stejné epizodě je krásný Salon Julie Recamier (1777-1849. Ale vyrobila teprve před 50-60 lety, malovaná na Card, ne na kost).

„Cash or Trash“ je také pozoruhodný kouzlem svých hostitelů, jako je televizní kuchař Horst Lichter v „Bares for Rares“ se svým raným pilotním knírem nebo sám Havers a jeho jemné psychologické úvahy, například když kamera je vycvičený k tomu, aby se přiblížil k prodejcům, když jim bylo řečeno, že jejich majetek má hodnotu jen poloviny toho, co si mysleli.

„Kromě celosvětové distribuce hotových epizod, videí na vyžádání, licenčních a merchandisingových práv jsme potěšeni, že můžeme nabídnout oblíbený ‚starý formát show‘ ZDF, který dokonale doplňuje náš katalog formátů,“ řekla Sylvia Brooker, ředitelka. Pro zábavu v ZDF Studios. „Myšlenka ‚Cash or Trash‘ má prokazatelně úspěch a je atraktivní a přizpůsobivá po celém světě.“

„Jsme nadšeni, že můžeme oslavit desetiletí úspěchu na ‚Cash or Trash‘.“ Dlouhá životnost pořadu, stálá přítomnost na vrcholu žebříčku hodnocení a schopnost generovat mezinárodní denní a hlavní čas jsou důkazem jeho trvalé přitažlivosti,“ poznamenává Andrew Zinn, Senior Vice President k Chief Creative, Coordination Development and Sales, WBITVP.

Dodal, že na Formats Showcase kupující Havers a Davant provedou kupující tím, „jak příslib skrytých pokladů a vzrušení z výhodného obchodu nadále okouzlují diváky i účastníky“.