PH rozšiřuje zákaz o zahraniční cestující z České republiky díky nové variantě COVID-19

Lidé zařadili frontu do testovacího centra COVID-19, po zpřísnění kontrol v důsledku propuknutí koronavirové choroby (COVID-19), na česko-německé hranici ve Volmavě v České republice 25. ledna 2021. David Černý, Reuters

MANILA – Malacanyang v pátek uvedl, že zahraničním cestujícím z České republiky je zakázán vstup na Filipíny od 28. ledna do 31. ledna poté, co byla ve Velké Británii v evropské zemi zjištěna varianta COVID-19.

„Pokud jde o objev varianty ve Velké Británii, prezidentská kancelář prostřednictvím kanceláře výkonného tajemníka zakazuje vstup na Filipíny zahraničním cestujícím, kteří přijíždějí z České republiky nebo do České republiky odcestovali do čtrnácti (14) dnů bezprostředně před příjezd na Filipíny od 28. ledna 2021, v 00:01 hodin v Manile do 31. ledna 2021, uvedl ve svém prohlášení mluvčí prezidenta Rocky.

Rocky dodal, že zahraničním cestujícím cestujícím z České republiky nebo do České republiky do 14 dnů před příjezdem na Filipíny před 28. lednem bude stále povolen vstup do země.

„Bude se však od nich vyžadovat, aby v zařízení podstoupili absolutní karanténní období po dobu 14 dnů, a to i v případě, že obdrží negativní výsledek testu RT-PCR,“ uvedl.

Filipínci, kteří také cestují z České republiky nebo ji navštívili do 14 dnů před příjezdem na Filipíny, ať už před 28. lednem nebo po něm, budou moci vstoupit do země. Stále je však nutné, aby šli do izolace po dobu 14 dnů.

“Bylo potvrzeno, že cestující, kteří mají povolen vstup na Filipíny, se musí po příjezdu podrobit RT-PCR testu. Musí být izolováni až do výsledku následného RT-PCR testu, který se provádí pátý den karantény,” “Řekl Rocky.

„Ti, kteří měli negativní výsledek z obou testů RT-PCR, budou certifikováni svým místním vládním jednotkám, které budou po dobu 14 dnů přísně sledovat zbytek jejich karantény.“

Úředník paláce uvedl, že Filipínci a cizinci, kteří projdou Českou republikou na Filipíny, nebudou považováni za osoby přicházející z evropské země nebo navštěvující evropskou zemi, pokud zůstanou na letišti po celou dobu a nebudou k nim povoleni Češi. Orgány odpovědné za přistěhovalectví.

Vědci uvedli, že britská varianta koronaviru, která stojí za nárůstem případů COVID-19 ve Velké Británii, může být nejen přenosnější, ale také smrtelnější – s rizikem úmrtí přibližně o 30% vyšším než u ostatních variant.

Varianta je známá jako B.1.1.7 a je také až o 70 procent nakažlivější než jiné varianty koronaviru cirkulující ve Velké Británii a již byla detekována po celém světě. Američtí představitelé zdravotnictví uvedli, že by se tam mohla do března stát mainstreamovou alternativou.

