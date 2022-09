Sabalenka říká, že zákaz ve Wimbledonu jí dal další motivaci pro New York

7. září 2022; Flushing, New York, USA; Aryna Sabalenková vyhrála zápas skupiny B proti Karolíně Plíškové z České republiky v den 10 tenisového US Open 2022 na USTA Billie Jean King. Povinný kredit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

NEW YORK (Reuters) – Rozhodnutí Wimbledonu letos zakázat běloruské travnaté atlety dalo Aryně Sabalenkové další impuls k dobrému výkonu na letošním US Open.

Organizátoři Wimbledonu letos zakázali hráčům z Ruska a Běloruska kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu. Bělorusko je hlavní dějištěm invaze, kterou Rusko nazývá „zvláštní vojenskou operací“. Hráči z obou zemí měli také zakázáno soutěžit na britských travnatých akcích v rámci přípravy na turnaj. Přečtěte si více

„Bylo to těžké období, zvlášť když jsem dřela v posilovně a v televizi hrál Wimbledon. Vždycky jsem to vypnula, protože jsem se na to nemohla dívat,“ řekla Běloruska Sabalenková, která porazila Češku Karolínu Plíškovou, aby se dostala do hry. zápas. Středeční semifinále US Open.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

„Ale byla to těžká doba a tvrdě jsem pracoval.“

Sabalenková se před rokem dostala do semifinále Wimbledonu a je na cestě k zisku prvního velkého titulu.

„Vzali mi jednu šanci a já jsem pro tuto příležitost tvrdě pracovala,“ řekla novinářům.

Poslední velký turnaj roku nebyl imunní vůči momentům politického napětí poté, co organizátoři US Open umožnili hráčům z Ruska a Běloruska soutěžit, i když pod neutrálními vlajkami – tento krok vyvolal kritiku ze strany některých ukrajinských sportovců.

Ukrajinka Marta Kostyuková si po prohře ve druhém kole odmítla podat ruku s Běloruskou Victorií Azarenkovou, protože cítila, že by to nebylo „správné“. Přečtěte si více

„Všichni se v této věci snaží být velmi diplomatičtí,“ řekl Kostyuk. „Můj národ je zabíjen každý den.“

O několik dní dříve se dvojnásobná vítězka Australian Open Azarenková stáhla z veletrhu Tennis for Peace poté, co Kostyuk protestoval proti její účasti na ukrajinské benefiční akci.

„Je to těžké a obrovský tlak,“ řekl Sabalenka a pohrával si s geopolitickým napětím.

„Jsem jen sportovec a nemám nic společného s politikou. Jen se snažím vydat ze sebe to nejlepší a zajistit, aby se lidé rádi dívali na moje zápasy.“

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Obálka Amy Tenery v New Yorku; střih Pritha Sarkar)

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.