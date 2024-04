Ředitel Stellar Blade odhaluje nový režim Game Plus a říká, že až na jednu výjimku neexistují žádné mikrotransakce

Režisér Stellar Blade Kim Hyung Tae oznámil, že nadcházející akční hra vývojáře ShiftUp, Stellar Blade, dostane režim New Game+ někdy po spuštění. Tai navíc říká, že ve hře nebudou žádné mikrotransakce, s jednou teoretickou výjimkou.

Tato zpráva pochází z nového rozhovoru s korejskou publikací rollwebTai vysvětlil, že ačkoli Stellar Blade bude mít v určitém okamžiku režim New Game+, nebude dostupný při spuštění, jak přeložil Jinki_JPN na Twitteru. Řekl také Tai rollweb Hráči by ve Stellar Blade neměli očekávat žádné mikrotransakce, ale poznamenává, že jedinou výjimkou by byla placená spolupráce s IP jiné společnosti.

„V tuto chvíli chceme jasně říci, že Stellar Blade nebude vyžadovat žádné další výdaje, o kterých hráči nevědí, nad rámec toho, co zaplatili za balíček,“ řekl Tai. rollweb. „Jediná výjimka je, pokud vytvoříme kooperativní outfity pomocí IP jiné společnosti; mohou být prodávány za poplatek. V zahajovací verzi také není žádná Nová hra+, takže prosím hledejte aktualizaci velmi brzy.“

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nebyla oznámena žádná spolupráce, Tae pravděpodobně jen prověřuje pravidla pro virtuální spolupráci, kterou ShiftUp může nebo nemusí sledovat. Vzhledem k popularitě ShiftUp Goddess of Victory: NIKKE na mobilních zařízeních je však možné, že bychom mohli vidět interní spolupráci mezi těmito dvěma zařízeními.

Stellar Blade je akční hra, která exkluzivně vychází na PlayStation 5 26. dubna. To bylo oznámeno v roce 2021 jako Project EVE. Demo hry Stellar Blade je k dispozici na PSN a pokud vás zajímá, jak hru hrát, můžete si ji nyní stáhnout.

[Source: Ruliweb]

