Hvězda, která byla poprvé spatřena spolykající planetu „na jeden zátah“. Zemi pravděpodobně postihne stejný osud za 5 miliard let.

Vědci poprvé objevili hvězdu, která pohltí planetu – nejen kousnutí nebo bodnutí, ale jeden velký doušek. Odborníci tvrdí, že Zemi pravděpodobně za 5 miliard let čeká stejný strašný osud.

Astronomové ve středu zmíněno Jejich pozorování toho, co vypadalo jako plynný obr velikosti Jupiteru nebo větší, kterého požírala jeho hvězda. Slunci podobná hvězda se věkem zvětšovala a nakonec se stala tak velkou, že pohltila planetu blízko oběžné dráhy.

Je to ponurá ukázka toho, co se stane se Zemí, až to bude naše slunce Promění se v rudého obra. Během tohoto nárůstu bude Slunce absorbovat Merkur, Venuši a možná i Zemi, Podle NASA.

„Pokud existuje nějaká útěcha, stane se to asi za 5 miliard let,“ řekl spoluautor Morgan MacLeod z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Tento galaktický svátek se odehrál před 10 000 až 15 000 lety poblíž souhvězdí Aquily, kdy byla hvězda stará asi 10 miliard let. Když planeta sestupovala z hvězdného průduchu, podle výzkumníků došlo k rychlému záblesku světla, po kterém následoval dlouhotrvající proud prachu, který se leskl v chladné infračervené energii.

I když již dříve existovaly známky jiných hvězd hlodajících planety a jejich trávicích účinků, podle studie, která se objevila, to bylo poprvé, kdy byla pozorována samotná vlaštovka. V časopise Nature.

Výzkumník z MIT Kechalai D si všiml jasného výbuchu v roce 2020, když zkoumal průzkumy oblohy provedené observatoří Caltech’s Palomar. K odhalení záhady bylo zapotřebí více pozorování a analýzy dat: místo hvězdy, která požírala svou doprovodnou hvězdu, tato hvězda pohltila svou vlastní planetu.

Vzhledem k tomu, že hvězda je stará miliardy let, byla samotná vlaštovka velmi krátká – stalo se to jedním šmahem, řekl Mansi Kasliwal z Kalifornského technologického institutu, který byl součástí studie.

Carol Haswellová, astrofyzička z britské Open University, která se na výzkumu nezúčastnila, uvedla, že zjištění byla „velmi věrohodná“. Haswell vedl v roce 2010 tým, který použil Hubbleův vesmírný dalekohled k určení hvězdy WASP-12 v procesu požírání její planety.

„Toto je jiný druh stravování. Tato hvězda pohltila celou planetu jedním douškem,“ uvedl Haswell v e-mailu. „Naproti tomu WASP-12 b a další horké Jupitery, které jsme předtím studovali, jsou jemně olizováni a okusováni.“

Astronomové nevědí, zda kolem této hvězdy v bezpečnější vzdálenosti obíhá více planet. Pokud ano, Di řekl, že to může trvat tisíce let, než se stanou druhým nebo třetím cyklem hvězdy.

Nyní, když vědci vědí, co mají hledat, budou výzkumníci hledat další kosmické lektvary. Mají podezření, že tisíce planet kolem jiných hvězd postihne stejný osud jako tuto a nakonec i naši sluneční soustavu.

„Vše, co kolem sebe vidíme, všechny věci, které jsme kolem sebe postavili, rychle zmizí,“ řekl Dee.

Tato ilustrace, kterou poskytl California Institute of Technology/IPAC, znázorňuje planetu, která se škrábe na povrch své hvězdy. Astronomové oznámili svá pozorování ve středu 3. května 2023 toho, co se zdá být plynným obrem o velikosti přinejmenším Jupitera, kterého požírá jeho hvězda. / ap



Pozorování přichází jen několik dní poté, co astronomové oznámili svůj objev supermasivní černé díry – alias Strašidelná Barbie – požírat hvězdu. Vědci jej popsali jako jeden z „nejsvítivějších, nejenergičtějších a nejdéle trvajících pomíjivých objektů“, které kdy byly nalezeny číhající v zapomenutém koutě noční oblohy.

„Objevy, jako je tento, nám skutečně otevírají oči, abychom zjistili, že stále odhalujeme záhady a zkoumáme divy vesmíru – věci, které ještě nikdo neviděl,“ uvedli vědci k objevu.