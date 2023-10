Ředitel Soudal-QuickStep o zrušení fúze – „Pokud je to pravda, je to dobrá zpráva pro všechny“

Sportovní ředitel Soudal-QuickStep Davide Bramati reagoval pozitivně na zprávu, že ke kontroverznímu spojení belgického týmu a Jumbo-Visma pravděpodobně nedojde.

Belgická a nizozemská média dnes dříve uvedla, že po dnech namáhavých jednání bude Soudal-QuickStep pokračovat ve své současné podobě až do konce roku 2025, přičemž vlastníky budou nadále Patrick Lefebvre a český miliardář Zdeněk Bakala.

Mezitím bude Jumbo-Visma pokračovat ve svém úsilí o sponzorskou dohodu, která by nahradila nizozemský řetězec supermarketů, který se má z týmu stáhnout na konci roku 2024.

Hlášená fúze způsobila hlubokou nejistotu mezi jezdci a zaměstnanci v Soudal-QuickStep, přičemž velká část čelí vyhlídce na hledání nového zaměstnavatele koncem roku, pokud bude sezóna pokračovat.

Začátkem tohoto týdne někteří členové týmu poukázali na to, jak zničující ztráta by byla pro historický tým, jako je Soudal-QuickStep, skončit ve sportu. Jiní zdůraznili napětí, které zažívají v důsledku fám o fúzích a nedostatku jasných informací.

Výmluvné prohlášení jezdce Ilana van Wildera „Nesouhlasíme s tímto nesmyslem, chceme pokračovat jako Soudal-QuickStep“ po úterním vítězství v Tre Valli Varesine, také zanechalo malé pochybnosti o jeho pocitech.

Bramati byl kontaktován s žádostí o vyjádření po pátečním odpoledním setkání sportovních ředitelů před Il Lombardia italským webem. Bici.Pro. Otevřený Ital, který na začátku tohoto týdne řekl, že se dlouhou dobu snažil udržet týmovou morálku během Italian Classic, se viditelně usmál, když mu bylo řečeno, že sloučení bylo mimo stůl.

„Zprávy se šířily během porady ředitele,“ odpověděl Pramati. „Ještě jsem o tom nic nečetl.“

„Ale pokud je to pravda, myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny a všechny fanoušky cyklistiky.“

Po tomto zjevném snížení úrovně stresu Bramati řekl, že během italského závodního týdne zůstal tým silný i v obtížných podmínkách. Pochválil „jezdce a personál za to, že ukázali, že i když se všechny tyto věci dějí, musíme dělat vše, co máme.“

Mezitím začínají přicházet první reakce z tábora Jumbo-Visma, přičemž sportovní ředitel Frans Massen údajně řekl Het Nieuwsblad„Myslím, že je to jasné a je to pro všechny nejlepší.“

Pokud jde o nadcházející bitvu v Il Lombardia mezi Remcem Evenepoelem ze Soudal Quick Step, obhájcem titulu Tadejem Pogarem (Team Emirates) a odcházející hvězdou Jumbo-Visma Primozem Roglicem, mimo jiné, Bramati byl ohledně Belgičanových možností opatrný a poznamenal, že Evenepoel žádné nemá. zájem. Závodí od dokončení Vuelty před téměř třemi týdny.

„Uvidíme. Nohy jsou takové, jaké jsou, a je to těžký kurz,“ řekl. „Ale pro nás to není jen o Remco – máme tady dobrý tým a uvidíme, co dokážeme.“