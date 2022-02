Ivan Reitman byl Boomerův chaotický hlas pro nihilismus General X, od „Masových koulí“ po „Krotitele duchů“.

Evan Reitman, který zemřel v neděli ve věku 75 let, byl baby boomer, ale pokud jste vyrostli a sledovali některou z jeho raných komedií jako producent a režisér – „National Lampoon’s Animal House“, „Masové kuličky“, „Stripes“ nebo „Krotitelé duchů“ – Předpokládal jsem, že je to mladší generace. Neexistovala žádná referenční postava, za kterou by se nemohl posmívat: rodiče, armáda Spojených států, akademická obec, bohatí, manažeři hotelů, knihovníci, abychom jmenovali alespoň některé. Ve všech zapůsobil svým filmovým nosem a koncem 70. a začátkem 80. let se stal hlavním kulturním hlasem nihilistů Gen X.

Reitmanovi rodiče, Leslie a Clara, byli českoslovenští Židé. Setkali se v roce 1938, krátce předtím, než Hitler napadl zemi. Leslie se sotva vyhnul výletu do Osvětimi, když v jeho prospěch zasáhl nežidovský přítel. Později se zapojil do českého podzemního hnutí a bojoval proti nacistům jako partyzán. Klára takové štěstí neměla. Navzdory všem předpokladům přežila Osvětim a po válce potkala Leslieho, aby se vdala a založila rodinu. Reitman se narodil v Československu, také po druhé světové válce.

Po válce se Československo stalo sovětským satelitem. Život za Stalina byl pro všímavé Židy jako Leslie a Clara nebezpečný, takže když byly Ivanovi čtyři roky, utekli a omámili svého syna, aby ho umlčeli, když vyklouzli z Evropy a vydali se do Kanady a usadili se v Torontu.

SOUVISEJÍCÍ: 10 nezapomenutelných PSA, které se pokusily zachránit generaci X

Místo přistání jeho rodičů se ukázalo jako příznivé. Toronto bylo živnou půdou pro komedie. V roce 1973 otevřela chicagská improvizační skupina The Second City divadlo v Torontu a přivedla do města umělce jako Gildu Radner. Lorne Michaels, který později vytvořil Saturday Night Live, produkoval komedii pro CBC pomocí Radnera, Dana Aykroyda, Johna Belushiho a Billa Murrayho, který se později stal The Not Ready for Prime Time Players. Reitman se s nimi všemi spřátelil a antiestablishmentová komedie, kterou vytvořil po zbytek své kariéry, obsahuje jasné ozvěny jejich kolektivního pohrdání.

Po absolvování McMaster University, kde studoval hudbu, přijal Reitman svou první produkční práci v místní televizní stanici, která také najala Aykroyda, který se později objevil v několika Reitmanových filmech. V roce 1978 se stal hitem, když produkoval National Lampoon’s Animal House, akční komedii o nekontrolovatelných skutcích bratrstva plného nešťastníků na elitní univerzitě svobodných umění Prepy na počátku 60. let. Film měl obrovský úspěch a zahájil Reitmanovu dlouhou a rušnou kariéru producenta.

Evan Reitman ovlivnil vše, co všichni na komedii milujeme. Judd Apatow tweetoval. Skutečná legenda.

V roce 1979 se Reitman ujal i režie. Film „Meatballs“, který dal Billu Murrayovi svou první hlavní roli, sledoval táborníky a dělnické poradce v Camp North Star, když čelili bohatým protivníkům z nedalekého Camp Mohawk. Murray hrál táborového poradce, jehož vzrušující projev, který přednesl skupině náctiletých, přiměl jeho poradce, aby znovu a znovu unisono skandovali: „Na tom nezáleží“.

Pokud tohle není Gen X, tak nic.

Chcete mít denní shrnutí všech novinek a recenzí salonu? Přihlaste se k odběru našeho ranního zpravodaje Crash Course.

Reitman následoval „Meatballs“ s „Stripes“, dalším filmem Billa Murraye, který vykresloval americkou armádu jako skupinu grázlů a fanatiků financovaných snadno oklamanými kongresmany. Není divu, že vzhledem k historii rodiny Reitmanů byli Sověti ve filmu neschopní.

Zavolejte Rogera Eberta Stripes: „Nepořádný flákač, oslava všeho, co je neuctivé, lehkomyslné, lehkomyslné, nedisciplinované a někdy prostopášné.“ Uprostřed studené války se zdálo, že Reitmanův film naznačoval, že Američané častěji trpí blázny než vojenskými ztrátami.

Reitmanovým režijním úspěchem byl snímek Krotitelé duchů, který měl premiéru v roce 1984. Aykroyd a Harold Ramis hráli dva členy tří univerzitních vědců studujících paranormální jevy. Murray hrál třetího člena tria, rychle mluvícího podvodníka.

Bill Murray, Harold Ramis a Dan Aykroyd na natáčení filmu „Krotitelé duchů“ v režii Evana Reitmana (Columbia Pictures/Sunset Boulevard/Corbis přes Getty Images)

V procesu záchrany New Yorku před nájezdníky z podsvětí se jim podaří zesměšnit všechny od starosty přes kardinála arcibiskupa New Yorku až po byrokrata z Agentury pro ochranu životního prostředí, z nichž všichni tráví film hledáním sebe sama. Zájmy.

Pokud mám pravdu, přesvědčování starosty, aby umožnil lovcům duchů bojovat s nadpřirozenou hrozbou napadající Manhattan, říká Dr. Peter Venkman, Murrayova postava, „zachránili byste životy milionů registrovaných voličů.“ Tato taktika samozřejmě fungovala. .

Tím, že se Reitman zbavil tohoto silného typu postavy, znovu zavedl druh anti-establishmentové komedie, který už dávno zmizel z hollywoodských filmů. Jeho raná tvorba měla stejnou chaotickou energii jako bratři Marxové a Three Stooges, kteří nikdy nepoznali klobouk, který by nemohli setřást, ale naplnili ho moderními událostmi. Nebyla to Godzilla, kdo ohrožoval New York, koneckonců to byl muž Stay Buffett Marshmallow. Anihilace, která ohrožuje současnou Ameriku, nebyla zlem, ale absurditou. Poté, co se generace baby boomu schovávala pod školními lavicemi vyděšená bombami, Stripes obrátil oči v sloup a řekl: „Ulehči, Frances.“

Ritmanův chaotický přístup byla kuřecí polévka pro ducha Generace X. X-ers, uvěznění ve stínu předchozí generace, sledovali, jak se duch jejich rodičů „All You Need Is Love“ změnil v „Greed is Good“ ve chvíli, kdy dosáhli svého vrcholu ve svých výdělkových letech. Uvědomili si, že generace baby boomu byla falešná, stejně jako všichni ostatní. Neexistovalo žádné dobro a zlo, pouze vlastní zájmy a neschopnost. Hluboké fanfáry Reitmanových raných filmů hovořily o jejich zavedené skepsi a cynismu.

Reitmanovy pozdější filmy jako režiséra byly v tónu odměřenější, i když zachovávaly stejnou skepsi ohledně autority. Kevin Kline například v Daveovi hraje prezidentského imitátora, který se věnuje vedení země, jen aby odhalil korupci na nejvyšších úrovních americké vlády. Reitmanovi se dokonce podařilo proměnit Arnolda Schwarzeneggera v roztomilou komediální postavu v Dvojčatech i Policajtovi z mateřské školy, když řekl „Hasta la vista, baby“ na toxický mužský vzorec, který charakterizoval předchozí (a následující) hercovy role.

SOUVISEJÍCÍ: Nová kniha „OK Boomer“ se pokouší překlenout rozpor mezi baby boomers a mileniály

Reitman byl sice zaneprázdněn režií, ale jako producent byl kreativnější a sponzoroval různé projekty. Jeho zájmy byly široké, od animace („Space Jam“ a „Heavy Metal“) přes třídu G (Beethovenovy filmy) až po vážná dramata (Hitchcock). V posledně jmenované kategorii byl jeho nejúspěšnějším projektem „Up in the Air“ v režii jeho syna Jasona. Film získal Oscara, Syna a Zlatý glóbus.

„Bylo mi ctí úzce spolupracovat s Evanem a vždy to byla taková poučná zkušenost,“ Zveřejnil to Paul Feig, který režíroval „Ghostbusters: Answer the Call“, restart z roku 2016, který Reitman produkoval. „Všichni v komiksech mu hodně dlužíme.“

Původní „Krotitelé duchů“ možná byli vyvrcholením Reitmanovy rané kariéry, ale postavy, které pomáhal vytvořit, se vrátily včas, aby se s ním také konečně rozloučily. „Krotitelé duchů: Posmrtný život,“ úspěšné pokračování v režii jeho syna, mělo premiéru jen pár měsíců před jeho smrtí. Reitman ve filmu ve skutečnosti hrál malou roli, objevil se v strašidelné podobě jako stand-up postavy zesnulého Harolda Ramise, Egona Spenglera, a nemohl být více hrdý na úspěch svého syna.

„Prostě mi to vyrazilo dech,“ řekl Evan. říše. „Doslova jsem brečel; dokonce teď brečím, když o tom začnu přemýšlet. Byl to velmi emotivní zážitek.“

Jako umělec narozený ve stínu Hitlerových táborů smrti, produkt lásky, který přežil holocaust, mohl být Reitmannovi jeho ponuré umění odpuštěno. Místo toho vyhnal zlé duchy, kterým jeho rodiče čelili, tím, že přinášel všeobecnou radost, vyprávěl příběhy, ve kterých nešikovné děti na letním táboře, armádní chrochtání a zneuctění učenci najdou způsob, jak porazit a porazit své protivníky. Nebál se parafrázovat titulní píseň ze svého nejslavnějšího filmu The Ghost Song. Místo toho se jim vysmál.

Další příběhy ke shlédnutí: