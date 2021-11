Řecko čelí čtvrté vlně, protože Německo, Česká republika roste válečný virus, zprávy ze světa

Řecký premiér Griagos Mitsotakis uvedl, že zemi sužuje „čtvrtá vlna“ viru. Evropa Koronavirus pod infekcí nadále pokulhává.

Francouzský prezident Macron vyzval lidi, aby se nechali očkovat uprostřed rostoucích nemocnic v zemi. Německo Postihuje ho rostoucí počet případů COVID-19, eviduje 39 676 případů.

The francouzština Vláda vyzývá lidi starší 65 let, aby navštěvovali restaurace, vlaky a kulturní akce, a lidi starší 50 let, aby si našli třetí zaměstnání.

Řecký premiér Mitsotakis vyzval svou vládu, aby se zaměřila na její zvýšení Vakcína Hodnotit, když připustíte setkání se čtvrtou vlnou.

Zprávy říkají, že se zvýšil také počet případů COVID-19 Slovensko A Česká republika. Na Slovensku bylo hlášeno více než 7000 případů koronaviru Česká republika Mezi zvýšenými nemocnicemi bylo registrováno 14 000 případů.

Maďarsko Ve východní Evropě bylo hlášeno 8 300 infekcí koronavirem.

Počet mrtvých v obou zemích v posledních dnech vzrostl, některé nemocnice oznámily ukončení pohotovostní léčby kvůli tlaku na nemocnice, aby je přijaly. koronavirus Pacienti.

Virus nyní zabil na celém světě více než 5 milionů životů od doby, kdy byl poprvé hlášen Čína V prosinci 2019. Nejvíce postiženou zemí na světě jsou Spojené státy s 757 400 úmrtími, následované Brazílií s 609 756 úmrtími.

(Se vstupy od agentur)