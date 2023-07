Kanada má! Kanaďané v Praze mluví o tom, co to znamená být Canuckem

Češi a Kanaďané – dva národy, které spojuje vzájemná láska k hokeji a dobrému studenému pivu. Jak ale vidí svou kulturu Kanaďané žijící v Čechách a proč se vůbec přestěhovali do Prahy?

Minulý víkend jsem zastihl skupinu Kanaďanů, kteří slavili Den Kanady v Letenských sadech, abych zjistil proč. Více vysvětluje jedna z hlavních organizátorek skupiny Lia Takata na snímku zde v Praze.

Leah Takataová|Foto: Amelia Molla Schmidt, Radio Prague International

‚Jsem tady v České republice 16 let a asi před 12 lety jsem založil facebookovou skupinu Czech Canadas, protože jsem potkal pět Kanaďanů během jednoho týdne a můj český partner mi řekl: ,Proč si nezaložíš Facebook skupina?“, a já ano. Nyní po 11 letech máme tuto skupinu. Tento úžasný klub má téměř 1000 členů. Pořádám v naší zemi piknik ke dni Kanady a společně pořádáme díkůvzdání a vánoční večeři.“

Pro Leah bylo důležité mít své děti se silným smyslem pro jejich kanadské dědictví, a to i tisíce kilometrů od domova.

„Zejména proto, že jsme tak malá komunita a jsme tak odlišní. Když mluvíme, každý předpokládá, že jsme Američané – pokud neřekneme ‚o‘!“ Pro mě bylo opravdu důležité, aby moje dvě děti rozuměly být Kanaďan.

„Takže jsem založil tuto skupinu, protože jsem chtěl, aby moje děti věděly, co je Den Kanady, a aby měly Den díkůvzdání v říjnu, ne v listopadu. Chtěl jsem se jen spojit s lidmi z mé země, kde bychom mohli mluvit o politice nebo tak.“

Pro Petra Večeru a Lorraine Chabot-Veceru bylo jejich stěhování do Prahy výsledkem touhy uniknout kulturnímu shonu a nedostatku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v rodném Torontu, vysvětluje dvojice.

Lauren Chabot-Vesera a Peter Vesera|Foto: Amelia Molla Schmidt, Radio Prague International

„Takovou kvalitu života jsme neměli. Vydělávali jsme peníze, což je určitě skvělé – ale život jsme si neužívali. Pro mě je bohatství čas a teď ho máme tady v Praze víc.“

Můžete pracovat deset let v Torontu a získat tři týdny dovolené, když budete mít štěstí. Pak přijdete sem, uslyšíte o lidech, kteří pracují v Albertu nebo Tescu, a hned dostanou pět týdnů dovolené.

„Je to tu uvolněnější, lidé věnují více času svým rodinám a v létě jezdí na dovolenou, v Torontu už nic takového není. Byla to neustálá práce a shon, udělat další krok ve společnosti, která vám nedala více času, ale dalo vám to více peněz. Pracujte. Čím tvrději pracujete, tím více práce dostanete.“

Pro některé kanadské expaty je velkým lákadlem Prahy její bohatá historie a samozřejmě systém veřejné dopravy světové úrovně, říká James Mussenden, narozený ve Vancouveru.

„Myslím, že pražská historie je opravdu zajímavá. Kanada je tak mladá země a je opravdu zábavné být cizincem pro zdejší kulturu. Kanada je prvek, který velmi dobře znám.“

James Mussenden|Foto: Amelia Molla Schmidt, Radio Prague International

„Tady v Praze je doprava opravdu obtížná. Myslím, že ve spoustě kanadských měst, dokonce i ve Vancouveru, odkud pocházím, kde je doprava docela dobrá, si myslím, že to není tak blízko do Prahy nebo do okolí.“ .“

O Kanaďanech existuje spousta stereotypů a často jsou považováni za hokejově milující a omluvné Seveřany, kteří říkají „asi“ trochu legračně. Ale právě to mluvili Kanaďané žijící v Praze a doufají, že se Češi o Canucks dozvědí. Lauren a Peter to říkají takhle.

Hodně se usmíváme, ne proto, že bychom byli blázni, ale protože jsme opravdu rádi, že vás vidíme, i když vás neznáme.

„Lidé se na vás někdy v tramvaji nebo na ulici budou dívat legračně jako na blázna pro svůj úsměv, jako by tam byla nějaká skrytá agenda, znám to od své rodiny. Když moji prarodiče poprvé přijeli do Kanady z Čech Republice, opravdu se divili, proč se všichni usmívají, tak zdvořilí a milí. Nikdo se z vás nesnaží nic dostat, neexistuje žádná skrytá agenda, jen chceme vědět, jaký jste a jestli potřebujete s něčím pomoct.

„Laskavosti stačí velmi málo.“

James vysvětluje následující.

„Je to větší země, než si většina lidí myslí, a existuje mnoho regionálních rozdílů od pobřeží k pobřeží.“

Zatímco v pozadí hráli The Tragically Hip – jedna z nejslavnějších kanadských kapel, a slunce začalo zapadat v Letenských sadech, Leah vysvětlila, proč je pro ni důležité udržovat kanadského ducha naživu a dobře i ve velmi českém městě.

„Je to legrační, když jsem se vrátil domů, nebyl jsem Kanaďan. Ale když jsem se sem přestěhoval, stalo se to pro mě důležité, zvláště poté, co jsem měl děti. Chtěl jsem, aby znali své kořeny – musí vědět, že jsou Kanaďané a vědí, co je Kanaďan. Je to velmi odlišné.“ Jsme velmi jedineční a odlišní od Američanů nebo Britů a chci, aby byli hrdí na to, kde jsou.“