Hry v Gruzii

Foto: Georgia Athletics

Lake Nona, Florida – Tenisový nováček Gruzie Ethan Coen se stal sedmým buldokem v historii programu, který se dostal do finále dvouhry NCAA, když v pátek odpoledne na hřišti Americké tenisové asociace porazil Chrise Roddishe z Virginie v semifinále 2:6, 6:2, 6:4. Národní komplex.

Je to poprvé v historii uznávaného programu, kdy nováček soutěžil o individuální mistrovství republiky. Quinn je nyní sedmým buldokem, který se dostal do finále dvouhry, a první od roku 2007, kdy to dokázal John Isner jako nejlepší nasazený hráč v poli.

Quinn se bude v sobotu 27. května v 10:00 ET snažit vyhrát svůj pátý titul ve dvouhře v Georgii nad 8. michiganským Ondrejem Stylerem. Styler, senior z Prahy v České republice, má rok 33-4 a na prvním hřišti vedl 11-1 a během jarní sezóny 22-1.

„Skvělé vítězství pro Ethana,“ řekl hlavní trenér Manuel Diaz. „První set hrál Chris Ruddish opravdu dobře. Zdálo se, že čím lépe hrál Ethan, tím lépe se mu Chris vyrovnal. Vyzvali jsme ho, aby trochu změnil svůj herní plán a hrál trochu výš a pomaleji. Ethan to prostě udělal. Nesmírně soutěživý charakter a čelil této výzvě. Ve druhém setu odvedl skvělou práci a ujal se vedení. Jak hra postupovala, trochu si věřil a jeho úroveň hry šla nahoru. Bylo to pěkné vítězství proti těžká situace.“

Nyní rodák z Fresna v Kalifornii vyhrál 16 zápasů ve dvouhře v řadě a k 19. únoru vede 21:1. Jeho výhra proti Ruddishovi, který je na 9. místě v anketě Meziuniverzitní tenisové asociace ve dvouhře, posouvá Quinna na 33-10 za rok a 25-7 proti hodnoceným soupeřům.

První vedení zápasu si odnesl Rudesh, který se v prvním setu dostal do vedení 4:1 po brejku a udržení Quinnova podání. Juniorka z Virginie získala první set 6-2 po zisku setu při Quinnově podání. Quinn by začala druhý set podobně, ujala se vedení 5-1 držením podání a poté, co Rudesh brejk v první hře a znovu vedl 4-1. Bulldogs by také obsadili druhé místo za stavu 6-2.

Třetí set zůstane na podání až do stavu 3-3. Quinn by se během návratu dostal do vedení 15-40, ale Ruddish se bránil a vynutil si místo v play off. Konečný zlom zápasu přišel poté, co se Rudesh vrátil z dlouhého Quinnova bekhendu a umožnil novému hráči vést 5:3 v setu poté, co byl chycen. Quinn vyhrál set i zápas 2-6, 6-2, 6-4.

Nyní je Quinn nováčkem roku 2023 SEC a členem All-SEC First Teamu a je součástí úspěšné skupiny buldoků, kteří se dostali do finále, mezi něž patří Patricio Arnold, George Pizkeny, Matthias Boeker, John Eisner, Wade McGuire a Mikael Bernforce.

„Už jsme měli hráče ve finále, ale každý rok je jiný,“ řekl trenér Diaz. „Letos Ethan právě udělal svou práci a v průběhu roku se zlepšil. Zítra ho čeká velmi dobrý, velmi ostřílený soupeř. Dáme dohromady herní plán a bude připraven.“ Na konci této sezóny hraje svůj nejlepší tenis. V přípravě odvedl skvělou práci. Nejen fyzicky, ale i psychicky se v mnoha oblastech zlepšil, jak rok a jaro ubíhaly.“