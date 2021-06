Případy COVID-19 v povodí Uinty rostou, ale Utah je na „opravdu dobrém místě“

V tuto sobotu, 15. května 2021, jsou fotografie souborů prázdné lahvičky s vakcínou Pfizer COVID-19 umístěny do krabice během kampaně vakcín v Ebersbergu poblíž Mnichova v Německu. Zdravotnické úřady se pokoušejí zjistit, zda by zánět srdce, který se může vyskytnout u mnoha typů infekcí, mohl být také vzácným vedlejším účinkem u dospívajících a mladých dospělých po druhé dávce vakcíny COVID-19. (AP Photo / Matthias Schrader)

SALT LAKE CITY – číslo v Utahu COVID-19 Případy vzrostly v pátek o 266 bez nových úmrtí a bylo hlášeno 37 700 očkování, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Utahské ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že asi 26 000 vakcín hlášených v pátek byly kumulativní dávky podávané od 19. ledna poskytovatelem lékáren.

Od pátku se v Utahu odhaduje na 5 338 aktivních případů COVID-19.

Podle ministerstva zdravotnictví je nyní průměrný počet pozitivních případů v oběhu sedm dní denně 273. Míra pozitivních testů denně za dané časové období vypočítaná pomocí metody „lidé nad lidmi“ je nyní 6,8%. Míra pozitivního testování za den pro toto časové období vypočítaná pomocí metody „test-by-test“ je nyní 4,4%.

I když od víkendu Memorial Day došlo v Utahu k malému nárůstu případů COVID-19, státu se stále daří, řekl v pátek během akce Intermountain Facebook Live lékař pro infekční nemoci Intermountain Healthcare Dr. Eddie Steingame.

„Jak velký rozdíl udělal posledních pár měsíců,“ řekl Steinhegm. „Jsme ve opravdu dobré pozici.“

Stenehjem uvedl, že Memorial Day znamená posun ve způsobu, jakým většina lidí jedná s COVID-19 v Utahu. Více lidí se schází častěji a méně lidí nosí masky.

Dodal, že malý vzestup, který Utah nyní prožívá, není zdaleka tak špatný jako ten, který jsme viděli minulou zimu po svátcích Halloweenu a Díkuvzdání.

Údaje z případů ukazují, že v Utahu je v současné době hospitalizováno 157 pacientů s COVID-19, z toho 57 na jednotce intenzivní péče. Asi 75% všech nemocničních lůžek ICU v Utahu je nyní obsazeno, včetně 78% v 16 doporučujících nemocnicích státu, uvádí ministerstvo zdravotnictví. Asi 68% nemocničních lůžek jiných než JIP je nyní obsazeno.

Celkem bylo ve státě podáno 2 713 796 dávek vakcíny, a to až od 2676266 čtvrtek. Celkem 1 539 181 yutanů, což je asi 48% celkové populace státu, dostalo alespoň první dávku vakcíny. Celkem 1 293 995 Utahns, asi 40,4% z celkové populace, bylo plně očkováno.

Mezi obyvateli Utahu ve věku 12 let nebo staršími, kteří v současné době mají nárok na očkování vakcínou COVID-19, přibližně 59,4% dostalo alespoň první dávku a 49,9% bylo podle údajů státu plně očkováno. Od začátku pandemie bylo do Utahu odesláno celkem 3 178 584 dávek vakcíny.

Právě teď jsou vakcíny pokryty všechny hlavní typy COVID-19, řekl Steinhegm. Jelikož však jiné země nemají přístup k vakcíně tak široce jako ve Spojených státech, bude se nemoc šířit do dalších zemí i nadále. Když se virus rozšíří populací, existuje možnost, že se posunou další proměnné.

„Určitě uvidíme pokračující globální růst,“ řekl.

Nová čísla ukazují na nárůst o 0,07% v pozitivních případech od čtvrtka. Z 2 731 915 lidí testovaných na COVID-19 v Utahu bylo 15% pozitivně testováno na tuto nemoc. Celkový počet testů provedených v Utahu od začátku pandemie je nyní 4 996 139, což je podle ministerstva zdravotnictví od čtvrtka nárůst o 7 094. Z toho bylo provedeno 3737 testů u lidí, kteří dříve nebyli testováni na COVID-19.

Páteční součet pro Utah dává celkem 409 007 potvrzených případů, s 17 060 hospitalizacemi celkem a 2 319 úmrtími na tuto nemoc. Odhaduje se, že se podle ministerstva zdravotnictví zotavilo 401 350 případů COVID-19 v Utahu.

TriCounty Health District hlásí nárůst v COVID-19

Zdravotní oddělení TriCounty ve východním Utahu za poslední týden hlásilo nárůst případů COVID-19.

Podle zprávy agentury došlo za posledních pět dní k 83 novým případům ve zdravotnickém oddělení TriCounty, které zahrnuje okresy Daggett, Duchesne a Uintah v severovýchodní části státu. To se oproti předchozímu týdnu více než zdvojnásobilo – od 30. května do 5. června bylo v regionu hlášeno pouze 41 nových případů.

Pouze 27% způsobilých Utahnů ve věku 12 let a starších dostalo COVID-19 v oblasti TriCounty – což je nejnižší míra ze všech oblastí ve státě, podle zdravotního oddělení. Ne všichni z 83 lidí, kteří v minulém týdnu dostali COVID-19, byli očkováni.

„Přestože se jedná o malý počet lidí, kteří vážněji onemocněli přípravkem COVID-19, než těch, kterým se dařilo dobře, rádi bychom komunitě připomněli, že je naší veškerou odpovědností chránit naši rodinu, naše sousedy, naše kolegy , naši pracovníci a naše komunita, “uvedl ve svém prohlášení Greg Gardiner, hlavní klinický ředitel Ashley Regional Medical Center ve Vernalu.

„Vakcína funguje. Pokud jste vakcínu neměli, přehodnoťte to prosím. Pojďme k imunitě stáda co nejbezpečnějším možným způsobem.“

Zdravotní čtvrť nabídne očkovací kliniky pro řidiče v sobotu na střední škole Duchesne od 9 do 11 hodin, v Rooseveltově kampusu Utah State University od 13 do 15 hodin a na zdravotním oddělení Vernal TriCounty od 13 do 15 hodin

Zdravotnický obvod uvedl, že v této oblasti je pravděpodobné více ohnisek, pokud se nezlepší očkovanost.

“S naší současnou nízkou mírou očkování očekávám, že vypuknutí bude pokračovat. Žádám všechny členy komunity, kteří čekali na očkování, aby přestali zdržovat a nechali se očkovat tento týden. Můžeme tuto pandemii ukončit hned teď a užít si léto bez masek a bez obav, pokud to uděláme všichni společně. “Řekl zdravotní ředitel TriCounty Kirk Bing.

