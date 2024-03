„Opravdu to vypadalo, jako by se na nás Kermit usmíval,“ řekl Meeks. Je tedy hlavním autorem článku popisujícího nový druh, který byl publikován ve čtvrtek v časopise Zoologický žurnál Linnean Society. Název kombinuje „Kermit“ s řeckou příponou „-ops“, což znamená tvář.

Zkamenělá lebka byla objevena poblíž Kemp Lake v Texasu v roce 1984, Mx. Tak řekl. Tento kus zůstal ve sbírkách Smithsonian National Museum of Natural History ve Washingtonu až do roku 2021, kdy jeden z Mx. Takže moji spoluautoři, Arjan Mann, a několik dalších paleontologů si toho všimli a uvědomili si, že by to mohl být nový druh, Mx. Tak řekl.

Směs. Řekl tedy, že čenich je delší než zadní část jeho lebky, což se velmi lišilo od ostatních fosilií obojživelníků tohoto druhu. Tvar mohl způsobit, že tento druh byl obzvláště zběhlý v lovu rychle se pohybujícího hmyzu za potravou, Mx. Tak řekl.

„Zvyšuje to naše znalosti o rozmanitosti obojživelníků v té době,“ řekli. A jmenuje se Mix. Proto může v lidech vzbudit zájem o jiné prehistorické tvory, než jsou dinosauři.

„Chtěl jsem přitáhnout pozornost a změnit způsob, jakým lidé přistupují k vědě a fosiliím,“ řekl Mx. Tak řekl. „Bylo by opravdu skvělé, kdyby se do vyšetřování původu obojživelníků zapojilo mnohem více lidí, protože je to oblast stromu života, která nebyla dobře prozkoumána.“