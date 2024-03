Potvrzená data vydání Switch pro Paper Mario: The Thousand-Year Door a Luigi's Mansion 2 HD

Mohou se teď lidé uklidnit, že Nintendo má pomalý rok? Nintendo stále vydává v průměru každý měsíc nové vydání první strany (Mario vs DK, Another Code, Princess Peach Showtime, Endless Ocean, TTYD, Luigi's Mansion 2) a také dostáváme spoustu skvělých her třetích stran. Nintendo by to všechno nenacpalo do první poloviny roku, pokud by v té druhé neměli ještě něco velkého v rukávu.

Rok je stále lepší než rok 2018, kdy jedinými hrami Nintenda byla průměrná hra Kirby, neúplná hra Mario Tennis, rozdělující hra Mario Party s pouze několika panely a přímými porty Tropical Freeze a Captain Toad bez podstatného nového obsahu na Všechno. . To bylo celý rok. Jeho jedinou záchranou byl Smash Ultimate, který přišel velmi pozdě v roce a byl prakticky hrou roku 2019.

Nintendo vždy rádo hraje své karty blízko své hrudi, takže i když letos nedostaneme Switch 2, nemám ze zbytku roku vůbec strach. Poslední hra, o které víme, bude vydána v červnu a pravděpodobně dostaneme živé vydání ještě ten měsíc, abychom si ukázali, co dalšího nás čeká. Nyní je vhodná doba pro snadné portování/předělání a obnovu specializovaných titulů.

Myslím, že letos bychom ještě mohli získat Rythm Heaven, Wind Waker + Twilight Princess, Metroid Prime 2 & 3, remaster Chibi-Robo 1 & 2, remaster Kid Icarus Uprising a možná i novou hru Wario Land (i když … Je jasné, že Good Feel to nebude vyvíjet (možná WayForward, protože jim Nintendo věřilo natolik, že udělali Advance Wars). Pravděpodobně také něco dostaneme od Kirbyho, a proto očekávám free-to-play battle royale hru exkluzivně pro NSO.