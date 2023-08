Policie vyšetřuje indického herce kvůli žertování o přistávacím modulu na Měsíci – Ars Technica

Před třemi lety se Indie pokusila přistát na měsíčním povrchu s malou kosmickou lodí Chandrayaan-2. Kvůli řadě problémů, včetně softwarových chyb, však lander při svém závěrečném sestupu narazil na šedý a osamělý měsíční povrch. Toto selhání zasáhlo bolavé místo pro zemi, která se pyšní svým rozvíjejícím se vesmírným programem a rostoucím seznamem úspěchů.

Nyní je za druhým pokusem Indie o přistání na Měsíci s kosmickou lodí Chandrayaan-3 velké národní nadšení. Po startu v polovině července je plánován pokus o měkké přistání sondy Vikram v 8:34 ET. . (12:34 UTC) ve středu. Úspěch není v žádném případě zaručen, zvláště poté, co se o minulém víkendu zřítila ruská sonda Luna 25 na Měsíc.

Možná by nebylo vhodné, aby to byl známý indický herec a politik jménem Prakash Raj Dal jsem se na sociální síť Dříve známý jako Twitter tento víkend, aby sdílel fotku a popisek: „Nejnovější zprávy: – První fotka z Měsíce od #VikramLander Wowww #justasking“

Tweet obsahoval obrázek indického muže – velmi podobného vůdci indické vesmírné agentury ISRO K. Sivan, v době neúspěšného přistání Chandrayaanu-2 – drasticky přeléval čaj z jednoho šálku do druhého. Očividně to byl vtip. Jak řekl sám Raj. Kulturní význam humoru mi však jako americkému vesmírnému spisovateli chybí. Někteří lidé však pokus o humor nevzali příliš dobře.

Raj obdržel odpovědi od lidí, kteří si mysleli, že si přeje zlo na Chandrayaanu 3. Jiní tvrdili, že doufal, že to selže, protože by to vrhlo negativní světlo na indickou vládnoucí stranu, Indickou lidovou stranu, a tamního premiéra Narendru Modiho. Raj prohrál v místních volbách v roce 2019 jako nezávislý kandidát.

Některé hinduistické organizace však vzaly věc tak vážně, že podaly formální stížnost na policejní stanici Panahati, která se nachází v okrese Bagalkot v Karnataka, státě v jihozápadní Indii. Některé zprávy uváděly, že policie Raje „zatkla“, ale není jasné, zda byl vzat do vazby. Místo toho policie uvedla, že to vyšetřuje.

Může se zdát, že zatknout někoho za to, že si dělá legraci z indické mise na Měsíc, se může zdát jako zdlouhavé, ale pro jistotu vyškrtnu ze svého seznamu novináře „Spisovatel cibule se sídlem v Dillí“. Také kvůli Indii a jejím komikům by možná bylo lepší, kdyby to dobře dopadlo s pokusem o přistání ve středu.