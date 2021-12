Podívejte se na oficiální rozsvícení vánočního stromu v Bostonu

Anthony: Vítejte zpět. je čas. Aynaş: Co jsem tady? Jsou to měkké zvony? Anthony: Co to znamená? Santa: H-hoo-ho! Veselé Vánoce! Ahoj všichni. Veselé Vánoce. Kdo byl ochoten rozsvítit velký strom? Anthony: Budeš odpočítávat. Jste připraveni přepnout spínač? Odpočítáváme od 10, 9, 8, 7, SIX, 5, 4, 3, 2, 1. [APPLAE]Spojené státy

Sváteční osvětlení 2021: Podívejte se, jak se oficiální bostonský vánoční strom rozsvěcuje Aktualizováno: 20:20 EST 2. prosince 2021

Oficiální bostonský vánoční strom byl rozsvícen ve čtvrtek večer v Boston Common a každoroční událost byla součástí hodinového průvodu s vystoupením držitelky ceny Grammy Darlene Love. Beulach of Nova Scotia, Heather Rankin, Kunti Bells, Special Boston Ball at Home, A Christmas Story: Music and Santa, starostka Michelle Wu se připojila k účinkujícím na jevišti, aby odpočítávali časovač a její děti vytáhly klíč k rozsvícení 48 stop dlouhého bílého smrku , každoroční dar od Nového Skotska, tradice, nyní již padesátá, je způsob, jakým Nové Skotsko projevuje uznání za pomoc Bostonu po výbuchu v Halifaxu v roce 1917 a 6. prosince 1917 se v přístavu Halifax srazily dvě lodě, což způsobilo ničivá exploze, která zabila téměř 2 000 lidí a stovky těžce zraněných, a vysídlení. Boston pak do jednoho dne po katastrofě vyslal vlak plný zásob a nouzového personálu.