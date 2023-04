Po Indian Wells a Miami čekají na vrcholu tenisu intriky

I po prohře v sobotním finále a přerušení 13zápasové vítězné série Rybakina zamíří do antukové sezóny jako síla, která je každým měsícem děsivější. Loni vyhrála svůj první grandslamový titul ve Wimbledonu, ale její umístění bylo uměle udržováno nízko, protože poté, co Wimbledon zakázal závodit Ruskám a Bělorusům, Tours ztratila body do žebříčku pro tuto událost. Celé léto a podzim se snažila vynahradit, ale s úlevou dorazila do Austrálie. Postoupila do finále, kde ve třech těsných setech podlehla Aryně Sabalenkové.

Od té doby se téměř neuklidnila, využila svého silného podání a rolujícího bekhendu, aby převálcovala své soupeřky. V sobotu po půvabném tiebreaku prvního setu jí konečně došel plyn. Kvitová, která vyhrála svůj devátý titul na Masters 1000, ušetřila před vítězstvím šest bodů, 7-6(14), 6-2.

„Rád běžím a jsem na sebe velmi hrdý,“ řekl Rybakina, když bylo po všem.

A co říkáte na Kvitovou? Třiatřicetiletá hráčka je dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou a od roku 2018 právě vyhrála Masters 1000, nemluvě o útoku v roce 2016 doma, po kterém byla její dominantní levá ruka zakrvácená a s natrženými vazy. Na to nedokázala odpovědět ani Kvitová, která v sobotu podvečer seděla u rozstřelu.

„Nemám ponětí, co to udělá,“ řekla. „Antuka čeká a pak tráva. Tenisový svět je tak rychlý, že tam prostě nemůžu stát a dívat se na tento pohár.“

Nemůže ani Medveděv, ani nikdo z ostatních, kteří v uplynulém měsíci excelovali. Novak, Rafa a Iga čekají.