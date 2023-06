Patová situace na summitu EU – POLITICO

BRUSEL – Lídři Evropské unie ve čtvrtek prověřovali body svého programu. Šířily se zvěsti, že páteční schůzka by mohla být zrušena, přičemž už není o čem mluvit.

Pak zasáhl Viktor Orban.

Náš přístup k imigraci je nepřijatelný a maďarský vůdce explodoval. Přesně tak, opakoval polský premiér Mateusz Morawiecki. Zavázali se, že nebudou pokračovat v závěrečném komuniké summitu, dokud nebudou vyřešeny naše obavy.

Nakonec dosáhli svého – tak nějak. Celý summit se zastavil, když lídři Francie a Německa a také předseda Evropské rady Charles Michel jednali s Maďarskem a Polskem. Nakonec to všichni vzdali. Krátce po 1:00 vedoucí představitelé EU summit odvolali a odešli domů a slíbili, že to v pátek ráno zkusí znovu.

To bylo přesně to, čemu se všichni doufali vyhnout: další imigrační rebelie.

Belgický premiér Alexandre de Croo uznal, že jednání byla „obtížná“ a „složitá“, a je na cestě pryč. „Doufám, že dnes večer přijdeš s nějakou radou.“

V mnoha ohledech je nevydání závěrečného prohlášení pouze kosmetické. Základním důvodem jedenáctihodinové intervence Maďarska a Polska byl protest proti dohodě o migraci, kterou země Evropské unie tento měsíc prosadily, aby migranty přesouvaly přes kontinent.

Prohlášení nebo ne, tato dohoda zůstane v platnosti. Maďarsko a Polsko však chtěly summit využít k vyjádření své nelibosti – což se jim jistě stalo.

Noční obstrukce, které několik diplomatů obeznámených s rozhovory popsal POLITICO, je jen posledním náznakem toho, že migrace se stává stále nevyhnutelnějším tématem každého summitu EU. A vzhledem k tomu, že migranti stále připlouvají nebezpečnými středomořskými trasami a děsivými tragédiemi, jako je potopení poslední lodi s migranty u řeckého pobřeží, není tento případ zdaleka u konce.

Vždy mluvíme o imigraci

Nizozemský vůdce Mark Rutte v místnosti navrhl, aby o tom vůdci znovu diskutovali na svém příštím summitu, zatímco de Croo řekl, že by to mělo být vždy na pořadu jednání, podle osoby obeznámené s diskusemi, která, stejně jako ostatní, hovořila anonymně, aby se podělila o podrobnosti. rozhovory. vlastní.

Jiní poukázali na nárůst protiimigrantských útoků ve svých domovských zemích – včetně míst, jako je Irsko, které tradičně unikají protiimigrantským trendům – a také na nárůst popularity krajně pravicových stran, podporovaný xenofobním sentimentem.

Migrace byla pro Evropskou unii vždy jedním z nejožehavějších témat. Od migrační krize v roce 2015 se blok pokoušel reformovat proces aglomerace pro přijímání a přesídlování žadatelů o azyl, ale nepodařilo se jim to.

Tedy až do minulého měsíce. V květnu země Evropské unie konečně – po měsících napjatých jednání – dosáhly dohody, která splnila obojí.

Dohoda by zkrátka zavedla přísnější azylové procedury na hranicích pro migranty, o kterých se předpokládá, že nebudou přijati. Vytvořil by také systém, který by dal zemím EU možnost přijmout každý rok určitý počet migrantů nebo platit do společného fondu EU.

Maďarsko a Polsko odmítají povinné deportace a slíbily, že nebudou spolupracovat.

A na čtvrtečním jednání také vyjádřili rozhořčení nad tím, že obchod prošel většinovou podporou – nikoli konsensem. Prosadili přijetí společného prohlášení, které se zavazuje přijímat rozhodnutí EU o přistěhovalectví pouze na základě konsensu (ačkoli to EU nevyžaduje).

Text jedné verze prohlášení o možném urovnání, kterou viděl POLITICO, vyzývá EU, aby „nalezla konsensus ohledně účinné azylové a migrační politiky“.

Přes maďarské a polské protesty dohoda nevyjde.

„Dohoda o migraci je na místě,“ řekl Rutte při odchodu ze summitu. „To, co bylo dnes problémem, nebyl migrační pakt…ale Maďarsku a Polsku se nelíbí způsob, jakým bylo rozhodnuto o dohodě o migraci.“

Tato frustrace se rozšířila i na čtvrteční jednání.

Jsou kvůli tomu tak naštvaní, že říkají, že nechtějí závěry [on migration] řekl Roti.

Chvíli poté, co se vůdci na noc rozešli, Orbánův politický ředitel Palaz Orban, shrnout Sentiment na Twitteru: „Tvrdý boj proti proimigrantským silám v Bruselu!“

A znamení věcí příštích

Organizátoři summitu doufali, že se vyhnou takovému vleklému rozhovoru o imigraci, protože se báli, že se to vyhrotí.

V předchozím období podnikly několik kroků, aby se pokusily zajistit, aby jazyk společného prohlášení byl pro všechny uklidňující. Za prvé, dříve rozeslané návrhy odkazovaly na dohodu o převodu pouze nepřímo.

Návrhy se také pokoušely obejít další sporný bod: tlak několika tvrdých států, aby zahrnovaly odkaz na hledání „kreativních řešení“ v oblasti imigrace.

Ačkoli to nikdo nechtěl veřejně říci, tři úředníci obeznámení s rozhovory uvedli, že tento vágní termín zahrnuje možnost odeslání žadatelů o azyl do zemí mimo Evropskou unii – což je model podobný kontroverznímu britskému plánu přesunout žadatele o azyl do Rwandy. Shodou okolností byl britský návrh ve čtvrtek dramaticky zamítnut britským odvolacím soudem, když vedoucí představitelé EU přijížděli do Bruselu.

Spíše než zmínit kontroverzní frázi, navrhovatelé ustoupili a odkázali na dopis, který tento týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová rozeslala vedoucím představitelům EU, v němž se zavázala, že Evropská komise „je připravena pokračovat ve vývoji nových způsobů, jak postupovat vpřed“. .cíle včetně myšlení mimo krabici.

Pojem „myšlení mimo krabici“ – eufemismus pro ponechání otevřených dveří řadě možností přistěhovalectví – získal během čtvrtečního setkání pozitivní signály od několika vůdců, podle úředníka obeznámeného s diskusemi.

Jedna země vypadala celý den spokojená: Itálie.

Vůdkyně krajní pravice Giorgia Meloniová dokázala získat velkou část Evropské unie svým směrem k imigraci a byla jasným vítězem poslední dohody o migraci.

„Byl to jedinečný přístup, který vyřešil problémy všech,“ řekla k dosažení vrcholu.

De Croo, belgická lídryně, ve čtvrtek ocenila svou roli prostředníka s Maďarskem a Polskem.

Stále ale není jasné, zda se lídři po nočním spánku dokážou dohodnout.

„Už teď opravdu existuje skutečná touha dělat závěry,“ zdůraznil De Croo.