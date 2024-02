Ostře sledované vlaky: Česká klasika, kterou stojí za to znovu navštívit

Přes závažnost základního tématu obsahuje toto mistrovské dílo české nové vlny 60. let prvky humoru, romantiky a lidského postřehu.

Existují filmy, které přesahují pouhou zábavu a vtahují diváky do světa, kde se složitost lidské existence prolíná s mocnými spodními proudy dějin. Film Jerryho Menzela z roku 1966 „Vlaky pečlivě sledovány“ Je to jeden z těchto filmových zážitků. Přenáší příchuť bouřlivé doby optikou zdánlivě obyčejného nádraží v Němci okupovaném Československu za druhé světové války. Uprostřed rytmické symfonie vlakových kol a znepokojivého napětí válečných časů, jak se příběh filmu odvíjí, proplétají touhy, dilemata a osudy.

„Vlaky pečlivě sledovány“ Je to dojemné zkoumání lásky, odporu a nezdolného ducha, kterému se daří i tváří v tvář nepřízni osudu. Vypráví příběh Miloše, naivního dítěte, které jde v otcových šlépějích a přijme práci na venkovském nádraží v Československu jako učeň výpravčí; Je to jeho cesta dospívání, kdy se snaží přizpůsobit své nudné práci a zároveň se snaží zvládnout svůj milostný život.

Ale držitel Oscara za nejlepší cizojazyčný film z roku 1968 není typickým filmem pro dospívání; I přes závažnost základního tématu obsahuje toto mistrovské dílo české nové vlny 60. let prvky humoru, romantiky a lidského postřehu; To vše je utkáno tak, že příběh představuje složité lidské zkušenosti s komedií a citlivostí.

V rozhovoru pro The Guardian z roku 2008 Menzel, který je také spoluautorem scénáře s Bohumilem Hrabalem, řekl: „Dobrá komedie by měla být o vážných věcech. Pokud začnete mluvit o vážných věcech příliš vážně, skončí to tak, že… „Zasraný.“

Válečné napětí a aktivity odporu zůstávají pod povrchem a vidíme, jak se lidé přizpůsobují svému životu v okupaci. Když vesnicí projíždějí vlaky s válečnými zásobami pro nacistickou německou armádu, diváci jsou na nádraží svědky přeludů podivných postav. Titulní roli skvěle ztvárnil Václav Neckář s pozoruhodnou hloubkou, většinou lhostejný k válce a odporu, který ho obklopuje, a vypořádat se s vlastními strachy a frustracemi.

Klenot české nové vlny

Česká nová vlna, známá také jako Československá nová vlna, bylo hnutí v československé kinematografii od roku 1963 do konce reforem Pražského jara v roce 1968. Hnutí bylo vedeno skupinou inovativních filmařů, kteří posouvali hranice filmových konvencí a narativní styly. Tato krátkodobá vlna je považována za radikálnější, brilantnější a plodnější než jiné nové kinematografické vlny v jiných zemích po celém světě v 60. letech. Akční filmy sdílely prvky humoru, absurdity, sociálních a politických komentářů a někdy i živého surrealismu.

Mnozí by namítli, že nejlepším filmem The Wave je film Jana Kadara a Elmara Klose z roku 1965 „Obchod je na Main Street.“, který do této malé země ve střední Evropě přinesl prvního Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Někdo by mohl oprávněně říci, že film Františka Vlasila z roku 1967 „Markita Lazarová“ Je to nejkrásnější film, jaký byl kdy natočen v pohybu. Na tom se však shodují téměř všichni „Vlaky pečlivě sledovány“ Je to nejoblíbenější film, který vzešel z této vlny, a září ve všech aspektech filmové tvorby.

Symboly a metafory použité k vyprávění příběhu odlišují tento film od ostatních filmů o německé okupaci během druhé světové války. Německá okupace ve filmu poskytuje analogii mezi nacisty a Sověty a ukazuje na politickou krajinu v zemi za komunistické vlády v 60. letech. Snahy filmu o odboj jsou navíc ztělesněny cestou hlavního hrdiny k sexuálnímu osvobození.

Film je krásně navržen s úžasnými černobílými obrázky, které poskytují únik. Scény černočerných vlaků projíždějících ledově bílým sněhem připadají divákům éterické. Hudební partitura se používá jen střídmě k povýšení některých scén.

„Vlaky pečlivě sledovány“ Je to satirický, veselý a okouzlující film, který nadále odměňuje diváky při každém zhlédnutí.