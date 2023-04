Roger Waters vysílá galavečer z května 2023 živě v kinech ve Spojeném království

Obsahuje klasiky Pink Floyd

Roger Waters Toto není tréninkový běh



Spoluzakladatel Pink Floyd Roger Waters bude vysílat koncert příští měsíc živě v kinech ve Velké Británii a po celém světě.

This Is Not A Drill přinese koncert Rogera Waterse živě ve čtvrtek 25. května v O2 Areně Praha v České republice do více než 1500 kin ve více než 50 zemích.

Celosvětovou filmovou událost režíruje spolupracovník Rogera Waterse Shaun Evans a dá fanouškům možnost vidět a slyšet jeho kritikou oceňovanou živou show v plné kinematografii.

O šest dní později budou moci britští fanoušci vidět Rogera Waterse osobně, když ve středu 31. května zahájí své první rozlučkové turné v Birmingham Utilita Arena. Okruh zahrnuje také Glasgow OVO Hydro a dvě noci v The O2 v Londýně.

Živé vysílání kina ve spolupráci s Trafalgar Releasing bude obsahovat 20 skladeb včetně sólového materiálu Rogera Waterse a také klasiky Pink Floyd jako Comfortably Numb a Us & „A“ si přejí, abys tu byl. „

Waters na pódiu doplní Jonathan Wilson, Dave Kilminster, John Karen, Gus Seifert, Robert Walter, Joy Waronker, Shani Johnson, Amanda Beller a Seamus Blake pro pražskou show.

„Jsme nadšeni, že můžeme fanouškům po celém světě dát příležitost zažít tak ikonické hudební vystoupení živě na velké obrazovce,“ řekl Tom MacKay, vedoucí prémiového obsahu společnosti Sony Music Entertainment.

Vstupenky na akci budou k dispozici od úterý 25. dubna na webu ThisIsNotADrillFilm.com.

Roger Waters vydá svou nově nahranou verzi průlomového alba Pink Floyd The Dark Side of the Moon koncem tohoto roku.

Podívejte se na úžasné fotky Rogera Waterse na This Is Not a Training Tour:

