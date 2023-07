OpenBIM workshop sdílí znalosti, zkušenosti, obavy a výzvy | Irský stavební časopis

Workshopu se s nadšením zúčastnilo všech 22 delegátů z 10 zemí (Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko a Španělsko).

Workshop moderoval Jaroslav Nichiba, moderoval Build Digital/TU Dublin a moderoval Robert Moore, vedoucí projektu Build Digital. Workshop byl zaměřen na OpenBIM s důrazem na principy governance, definici a identifikaci požadavků na informace o strukturovaných datech pro organizace nebo projekty. Workshop si kladl za cíl vybrat si konkrétní téma a ponořit se do praktických detailů, aniž by se nechal rozptylovat „zkratkami“. Byl to první úspěšný pokus vytáhnout každého účastníka z jejich sil (národní, organizační, profesní/disciplinární) a sdílet širší nebo odlišný pohled na stejné téma. Zejména Øivind Rooth z Norska, předseda normalizační komise pro oblast BIM evropského CEN TC 442, poskytl cenné poznatky a uvedl, že některá z diskutovaných témat vrátí zpět do CEN TC 442 k dalšímu prostudování.

Robert Moore, vedoucí projektu ve společnosti Build Digital, komentoval pořádání workshopu v Irsku: „Jsme velmi rádi, že můžeme pořádat náš první workshop o OpenBIM, protože toto téma je pro nás velmi důležité. Je skvělé mít zkušenosti z celého světa. svět. Evropa v Irsku pro digitální stavebnictví a sektor, ze kterého se lze učit. Těšíme se na úzkou spolupráci s EU BIM Task Group v budoucnu.“

Diskuse workshopu jsou dále analyzovány v relaci Lego ‚Serious Play‘ na konci dne. Pokud jde o budoucnost, pracovní skupina EU BIM již plánuje svůj druhý workshop, který by se měl konat v říjnu v Praze. Nadcházející workshop se bude hlouběji zabývat tématem Common Data Environments (CDE). Z pohledu veřejných zainteresovaných stran může informační management (BIM) poskytnout významné výhody z hlediska efektivity pro veřejné práce, veřejnou hodnotu za peníze a podnítit růst a konkurenceschopnost. Pracovní skupina EU BIM zve tvůrce politik EU a hlavní klienty z řad veřejnosti, aby se připojili ke skupině a účastnili se této i budoucích aktivit.

Mezi účastníky akce:

Jan Saar, Estonsko, vedoucí EBTG a ministerstva hospodářství a komunikací, vedoucí digitálního budování, Jaroslav Nechiba, Česká republika, spoluředitel EBTG a České agentury pro normalizaci, Oyvind Roth, Norsko, vedoucí CEN/TC442 Norský stavební úřad a Robert Moore, Irsko, Build Digital, vedoucí projektu.

