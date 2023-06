The Elder Scrolls 6 Still ‚Five + Years Away‘, blíže nespecifikovaná verze pro PlayStation

Phil Spencer z Xboxu potvrdil, že The Elder Scrolls 6 je „za pět let nebo více“. Šéf Xboxu se také rád zmíní o platformách pro plánované pokračování Skyrimu a řekl: „Teď je pro nás těžké problém vyřešit.“

Spencer svědčil o stavu The Elder Scrolls 6 během dnešního zkušebního procesu Microsoft FTC a trolloval kolem plánovaných platforem hry vzhledem k její odlehlosti. I když jeho váhání může naznačovat nejistotu ohledně toho, zda hra bude konzolová exkluzivita, není mimo sféru možností uvažovat, že by The Elder Scrolls 6 mohl současnou generaci konzolí úplně přeskočit.

Během soudního procesu došlo k určitému zmatku ohledně možné exkluzivity The Elder Scrolls 6, jak Spencer dříve řekl ve svém svědectví: „Udělal jsem veřejné prohlášení, že Elder Scrolls 6 předběhne PlayStation,“ ale nyní říká, že si to nepamatuje.

Když se podíváme zpět na listopad 2021, Spencer rozhodně naznačil, že Elder Scrolls 6 bude exkluzivitou pro Xbox, aniž by to řekl přímo. Spencer tehdy řekl: „Nejde o penalizaci jakékoli jiné platformy, protože si v podstatě myslím, že všechny platformy mohou i nadále růst. Ale abychom byli na Xboxu, chci, abychom byli schopni přinést celý, plný balíček toho, co mám. A to bude správné.“ Když si vzpomenu na Elder Scrolls 6. To bude pravda, když pomyslím na kteroukoli z našich franšíz.“

Nyní u soudu Spencer hovořil o okně vydání The Elder Scrolls 6 a plánovaných platformách: „Je to už mnoho let, ale je to hra, o které jsme oznámili, že na ní začneme pracovat.

„Myslím, že jsme měli trochu nejasnosti, na jakých platformách se bude nazývat, vzhledem k tomu, jak daleko byla hra. Nyní je pro nás těžké přesně říci, na kterých platformách se tato hra bude jmenovat.“

Jak jsem řekl u Elder Scrolls 6, v tuto chvíli je těžké pochopit, jaké platformy budou. Je to stejný tým, který dokončil Starfield, který vyjde v září.

„Takže mluvíme o tom, že je to pravděpodobně pět let nebo více.“

Vzdálené a neznámé datum vydání The Elder Scrolls 6 není velkým překvapením. Bethesda Game Studios se v současné době připravuje na zářijové vydání Starfield na Xbox Series X, S a PC a víme, že The Elder Scrolls 6 je dalším velkým projektem vývojáře. V roce 2020 Pete Haynes z Bethesdy řekl, že fanoušci by neměli očekávat podrobnosti o The Elder Scrolls 6 až „za několik let“. Od roku 2021 byla hra stále ve fázi návrhu.

Na základě Spencerových komentářů by fanoušci neměli očekávat vydání The Elder Scrolls 6 nejdříve v roce 2028. Je třeba poznamenat, že rok 2028 je rokem, kdy Microsoft očekává vydání další generace konzolí.

Pro více informací si přečtěte Spencerovy komentáře o vývojových sadách pro PlayStation 5 a o tom, jak se Microsoft obával, že Starfield předběhne Xbox. A podívejte se na naši rekapitulaci prvního dne zkušební verze beta Microsoft FTC.

