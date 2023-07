Obyvatelé Sarasoty na Floridě reagují na vypuknutí malárie

Jan Abrams seděl ve stínu v Newtown Estates Park, asi dvě míle od místa, kde se vyskytly případy malárie v okrese Sarasota. O propuknutí neměl tušení. Nikdo z jeho sociálního kruhu o tom nemluvil a Abrams řekl, že na sociálních sítích neviděl žádné případy malárie.

Abrams, rodák ze Sarasoty, není šest měsíců ubytován poté, co přišel o práci v potravinářství, a tráví téměř všechen svůj čas venku. Bez peněz na jídlo se nemůže chránit před komáry. Jeho okamžité potřeby přežití předcházejí ochraně před malárií.

„Je to nepříjemné,“ řekl Abrams se slzami v očích. „Nelíbí se mi to. Doslova držím zbraně, dokud nebudu v bezpečí.“

Slavíte 4. července v Sarasotě?Všechny ruce na palubě: Sarasota County se připravuje na 4. července bezpečně na lodi

Od prvního případu, který byl nahlášen v týdnu od 21. do 27. května, byly floridským ministerstvem zdravotnictví potvrzeny celkem čtyři případy v okrese Sarasota, přičemž možný pátý případ byl vyšetřován zdravotnickými úředníky. Obyvatelům celého státu bylo doporučeno používat sprej proti hmyzu, vyhýbat se oblastem s vysokým počtem komárů a v noci nosit dlouhé kalhoty a trička.

Někteří obyvatelé, kteří tráví čas venku v blízkosti oblasti Desoto Acres a Kensington Park, kde se případy vyskytly, zůstávají o vypuknutí malárie nevědomé nebo je neznepokojuje.

Jak se malárie dostala do Sarasoty?Jak se malárie dostala do Sarasoty? Odpovědi na otázky, které můžete mít o nemoci.

V 17th Street Park si Ken Hixon a Alton Ayers nasadili sluneční brýle a posadili se do skládacích křesel s hrnky nápojů. Jejich psi štěkali a utíkali na každého, kdo vstoupil do pevné kovové brány psího parku.

Oba muži se příliš nezajímali o případy malárie zdokumentované o bloky dál v Kensington Park a 3,9 mil daleko na DeSoto Acres. Rozhodli se nenosit sprej proti hmyzu.

„Ve skutečnosti jsem o tom moc nepřemýšlel,“ řekl Hickson. „Dnes uprostřed dne nejsou žádní komáři.“

Ayers, rodák ze Sarasoty, nosil klobouk se širokou krempou na ochranu před sluncem. Bydlí přes ulici od Desoto Acres, jednoho z míst, kde k propuknutí nákazy došlo. Stojatá voda, kde se komáři množí, mu prý nedělá problém. Ve skutečnosti řekl, že bylo tak horko, že musel neustále doplňovat koupel pro ptáky.

Předpokládá se, že případy malárie byly výsledkem zvýšeného cestování. Zatímco místní úředníci uvedli, že nemoc není přenášena lidmi, potvrdili, že případy byly lokálně přenášeny, což znamená, že se jednotlivci nakazili malárií od komára nebo komárů v oblasti Sarasota.

„Myslím, že to odněkud přichází,“ řekl Ayers. „Dopadlo to špatně, protože to přichází z jiných zemí.“

Roel Dinglasan, profesor infekčních nemocí na University of Florida College of Veterinary Medicine, řekl listu Sarasota Herald Tribune, že má podezření, že přenašeč malárie ji měl z jiné země, přišel do oblasti Sarasota a zde byl kousnut komárem. Pak mohl hmyz nakazit jinou osobu v oblasti.