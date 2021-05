Slavia Praha získala třetí po sobě jdoucí český ligový titul

The Telegraph

Manchester City udržuje závod o titul WSL velkým vítězstvím nad Birminghamem City

Manchester City 4 Birmingham City 0 Manchester City zajistil, aby se závod o ženský titul v Premier League dostal do posledního dne sezóny poté, co porazil Birmingham City, který jej posunul o jeden bod nad Chelsea na první příčku. Zatímco Chelsea měla plné ruce práce s kvalifikací na své první finále Ligy mistrů, City se zajímalo o práci ve WSL League s přesvědčivým vítězstvím 4: 0. Přestože londýnský tým byl stále favoritem na získání postupného domácího titulu, když byl pozdě ve hře, rutinní vítězství City přispělo k tlaku na Chelsea, aby tento týden ve zbývajících dvou zápasech zvítězila, což vyvrcholilo vzrušujícím posledním dnem Neděle. Manažer města Gareth Taylor řekl: „Je skvělé, že jsme se dostali do finále.“ „Měli bychom jít příští týden do West Hamu a dát si největší šanci.“ Uvědomil si, že je to z jejich rukou, ale stále si udržoval naději, že jeho tým získá trofej: „Zaměříme se na náš konec, ale samozřejmě první věc, kterou uděláme, pokud dosáhneme svého cíle, je vidět, co se stalo jinde. stane se nám, je to úžasné. Pokud ne, stane se to, bylo to na nás – měli jsme šanci. “ Skóre však bylo zkaženo, když viděla, že útočník Chloe Kelly byl zařazen ve druhé polovině. Winger Kelly vstřelila během 25 minut další dva góly, aby zajistila svému týmu solidní náskok. V čele hattricku vyhrál City penaltu, ale z výzvy nevystoupil. Záchranáři drželi její pravé koleno bolestmi a klopýtali dopředu. Caroline Wareová dostala dobrý pokutový kop, ale Hannah Hampton si proti Birminghamu vedla dobře a nízký kop zachránil – plus řada dalších pokusů Wareových způsobů ve druhé polovině. Špatná obrana ze standardní situace však viděla, že Birmingham připustil další dva góly, když mé jméno Morgan a Sam Moyes skórovali z rohových kopů. 10. Birmingham měl pouze 17 procent míče a vstřelil jednu ránu, ale je třeba přidat kontext ke skupině hráčů, kteří byli minulý měsíc nuceni veřejně požadovat lepší pracovní podmínky od vedení klubu. „Přivedli dva vítěze Světového poháru a na lavičce máme jednoho fit hráče,“ řekla po zápase trenérka Carla Wardová. „Jsme v jiném světě, ale díky Man City, který byl výjimečný.“ Detaily zápasu Manchester City (4-3-3): Robock; Bronz, Morgan, Greenwood, Stanway; Coombs (Mewis 78), Walsh, Weir; Kelly (Becky 73), bílá (Lavelle 78), konopí (Park 87). Submarines Manion, Dalcimber, Benamour (g), Davis. Góly: Kelly (10, 23), Morgan (85), Moyes (90). Birmingham City (5-4-1): Hampton; Kelly, Brugam, slečna, Scott, Holloway; Napier, Murray, Webb, Murphy (zelená 57); Chodec. Ponorky: Surrey, Logan a Whitehouse (G). Rozhodčí: Emily Heslip. Prohlídka WSL