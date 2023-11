Objev mikrofosilií, který nově definuje evoluci života

Mikrofosílie nalezené v západní Austrálii naznačují velký skok ve složitosti života během Velké oxidační události, což naznačuje ranou evoluci komplexních organismů, jako jsou řasy.

Mikrofosílie ze západní Austrálie mohou podle mezinárodního týmu vědců zachytit skok ve složitosti života, který se shodoval s nárůstem kyslíku v zemské atmosféře a oceánech.

Výsledky byly publikovány v časopise GeologieTento snímek poskytuje vzácné okno do Velké oxidační události, doby zhruba před 2,4 miliardami let, kdy se koncentrace kyslíku na Zemi zvýšila, což zásadně změnilo povrch planety. Vědci se domnívají, že tato událost vedla k hromadnému vymírání a otevřela dveře evoluci složitějšího života, ale před objevením nových mikrofosilií bylo ve fosilních záznamech jen málo přímých důkazů.

První přímý důkaz spojující změnu životního prostředí s komplexním životem

„To, co ukazujeme, je první přímý důkaz, který spojuje měnící se prostředí během velké oxidační události se zvýšenou složitostí života,“ řekla odpovídající autorka Erica Barlow, profesorka přidruženého výzkumu na katedře věd o Zemi v Penn State. „Je to něco, o čem se předpokládalo, ale ve fosilních záznamech je jen málo věcí, které jsme nebyli schopni otestovat.“

Ve srovnání s moderními organismy a řasami

Ve srovnání s moderními organismy se mikrofosílie více podobají typu řas než jednoduššímu prokaryotickému životu – například organismům, jako jsou bakterie – které existovaly před velkou oxidací, uvedli vědci. Řasy, stejně jako všechny ostatní rostliny a živočichové, jsou eukaryota, což jsou složitější organismy, jejichž buňky obsahují membránově vázané jádro.

Vědci uvedli, že je zapotřebí více práce, aby se zjistilo, zda mikrofosílie zanechaly eukaryotické organismy, ale tato možnost by měla velké důsledky. To by posunulo záznam eukaryotických mikrofosilií zpět o 750 milionů let.

„Mikrofosilie mají pozoruhodnou podobnost s moderní čeledí nazývanou Volvocaceae,“ řekl Barlow. „To naznačuje, že fosilie může být ranou eukaryotickou fosílií. To je velké tvrzení a něco, co vyžaduje více práce, ale vyvolává to vzrušující otázku, na které může komunita stavět a testovat.“

Barlow objevila horninu obsahující fosilie při provádění svého vysokoškolského výzkumu na University of New South Wales (USNW) v Austrálii a současnou práci provedla jako součást své doktorandské práce na UNSW a poté, když pracovala jako postdoktorandský výzkumník na Penn State.

Důsledky a budoucí výzkum

„Tyto specifické fosilie jsou pozoruhodně dobře zachovalé, což umožnilo kombinované studium jejich morfologie, složení a složitosti,“ řekl Christopher House, profesor věd o Zemi na Penn State a spoluautor studie. „Výsledky poskytují fascinující okno do měnící se biosféry před miliardami let.“

Vědci analyzovali chemické složení a izotopové složení uhlíku mikrofosilií a zjistili, že uhlík byl vytvořen živými organismy, což potvrdilo, že struktury byly skutečně biologické fosílie. Odhalili také poznatky o stanovišti, reprodukci a metabolismu mikroorganismů.

Barlow porovnal vzorky s mikrofosiliemi před velkou oxidací a nebyl schopen najít podobné organismy. Řekla, že mikrofosilie, které našla, byly větší a měly složitější uspořádání buněk.

„Zdá se, že záznam odhaluje vlnu života – dochází k nárůstu rozmanitosti a složitosti tohoto zkamenělého života, který nacházíme,“ řekl Barlow.

Ve srovnání s moderními organismy mají mikrofosílie jasné podobnosti s koloniemi řas, řekl Barlow, včetně tvaru, velikosti a distribuce jak kolonie, tak jednotlivých buněk a membrán kolem buňky i kolonie.

„Mají pozoruhodnou podobnost a touto metodou srovnání můžeme říci, že tyto fosilie byly relativně složité,“ řekl Barlow. „Ve fosilním záznamu není nic podobného, ​​nicméně má nápadnou podobnost s moderními řasami.“

Širší důsledky pro pochopení života na Zemi i mimo ni

Vědci uvedli, že zjištění mají důsledky pro to, jak dlouho trvalo vytvoření složitého života na rané Zemi – nejstarší nekontroverzní důkaz života je starý 3,5 miliardy let – a co by pátrání mohlo odhalit o životě jinde ve sluneční soustavě.

„Myslím, že nalezení fosílie tak relativně velké a složité, relativně brzy v historii života na Zemi, vás trochu nutí přemýšlet – pokud najdeme život někde jinde, nemusí to být jen prokaryotický bakteriální život,“ řekl Barlow. . „Může existovat šance, že je zachováno něco složitějšího – i když je to stále mikroskopické, může to být něco trochu vyššího řádu.“

Odkaz: „Výrazné mikrofosílie podporují vznik komplexní buněčné organizace v paleozoiku“ od Erica V. Barlow, Christopher H. House, Ming-Chang Liu a Maxwell T. Witherington a Martin J. Van Kranendonck, 6. října 2023, Geologie.

doi: 10.1111/gbi.12576

Maxwell Witherington, vědecký pracovník v Penn State, také přispěl; Ming Chang Liu, vědec z Lawrence Livermore National Laboratory; a Martin Van Kranendonck, profesor na University of New South Wales v Austrálii.

Australská rada pro výzkum, NASA Národní vědecká nadace poskytla finanční prostředky na tuto práci.