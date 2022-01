Obraz, zvuk a příběh: Živý přenos „Behind the Lens: Filming Western Film“ 27. ledna

Nahlédněte do zákulisí Shooting West s uznávanými DP „The Harder Fall“ a „Old Henry“

New York, New York, Spojené státy americké, 13. ledna 2022 /EINPresswire.com/ – Manhattanský editační workshop‚s“Zrak, zvuk a příběh: živěSérie měsíčních akcí pokračuje online 27. ledna „Behind the Lens: Shooting Western Film“ s kameramany Mihai Malimari Jr. a Johnem Matesiakem s moderátorem Seanem Weinerem.

Inside Episode XVII: The western je jedním z nejpopulárnějších filmových žánrů v historii amerického filmu. Počínaje rokem 1903 Velkou vlakovou loupeží Edwina Portera, West zobrazuje jedinečně americkou dobu a vzhled. Připojte se k nám a vyzkoušejte nový pohled na klasický filmový žánr s kameramany Mihai Malimari Jr. a Johnem Matesiakem, kteří diskutují o svém tvůrčím procesu natáčení filmu Old Henry and Their Hardest Fall. Shaun Weiner, ředitel programu kreativní kultury ve Filmovém centru Jacoba Burnse, bude řídit rozhovor a také promítat a diskutovat o scénách z obou filmů. Toto je bezplatná online událost!

Všichni účastníci, kteří se zaregistrují na tuto akci, obdrží odkaz a heslo 30 minut před akcí. Událost bude k dispozici 27. ledna v 17:00 EST / 14:00 PDT. To umožní bezplatný přístup všem účastníkům, kteří se zaregistrovali.

Chcete-li se zaregistrovat, přejděte na: https://bit.ly/3I6wOB1

O našich řečnících:

Kameraman Mihai Malimari Jr. v současné době pracuje na „Time to Win: The Rise of the Lakers Dynasty“, životopisném filmu o dynastii Los Angeles Lakers z 80. let, který má být uveden do kin v roce 2022. Akční western na Netflixu „The Harder They Fall“ je jeho nejnovější projekt Malaimare, v němž hrají Idris Elba, Jonathan Majors a Zazie Beetz, který byl nedávno vydán koncem minulého roku na Netflixu.

Malaimare pracovala na satirické komedii Taika Waititiho „JoJo Rabbit“ v roce 2019, za kterou získala Oscara za nejlepší adaptovaný scénář. Film byl dobře přijat na několika filmových festivalech a Malaimare Jr. Hollywood Film Award za nejlepšího kameramana roku a také nominace na Zlatou žábu za Camerimage.

V roce 2018 získal jeho film „The Hate U Give“ režiséra George Tillmana Jr. více než 20 cen a je považován za jeden z nejpopulárnějších filmů roku.

Známý je také díky spolupráci s Oscarem® Oceněný spisovatel a režisér Francis Ford Coppola za celovečerní film Mládí bez mládí, Malimar získal nominaci na Independent Spirit Award za nejlepší kameru. Oba spolupracovali na produkci dalších filmů, včetně dramatu „Tetro“ a surrealistického žánrového filmu „Twixt“.

Jeho vzkvétající profil a sugestivní práce mu v roce 2007 vynesly místo na prestižním seznamu „10 kameramanů, které stojí za to sledovat“ Variety. Mezi další zásluhy o Malaimare patří: „Mistr“ od Paula Thomase Andersona, který získal pět cen za nejlepší kameru; „Procházka mezi náhrobky“, „Zločinci z listopadu“, „Nespící“ a „Delirium“.

Plodné obchodní portfolio Malaimare zahrnuje několik oceněných reklam pro klienty, jako jsou Apple, Samsung, Nike, Sony, Hulu a Toyota. Jeho tvorba zahrnuje rozmanité obsazení superhvězd od špičkových sportovců Blakea Griffina, Lionela Messiho a LeBrona Jamese, oceňované filmové talenty Jon Hamm, Jamie Foxx a Spike Lee a také slavné hudebníky jako Taylor Swift, Adam Levine, Drake. , Nicki Minaj a Sean Combs.

Malimari se narodil v Rumunsku a svou filmovou kariéru zahájil po studiu na Národní univerzitě divadla a filmu v Bukurešti. Nyní žije v Los Angeles a je stále zaníceným fotografem a vášní si udržuje od dětství. Zastoupená globální produkční agenturou v Los Angeles.

Kariéra kameramana Johna Matyśiaka se soustředila na natáčení mezinárodně uznávaných nezávislých filmů, které byly uvedeny na více než 50 festivalech po celém světě, včetně Cannes. Matyśiak je široce obdivován pro své nádherné, současné portréty, které dramaticky podporují a umocňují vizi jeho režisérů.

Nedávno natočil „Meet Cute“, černou komedii odporující žánru s Petem Davidsonem a Hayley Cuoco v hlavní roli, kterou režíroval Alex Lehman a produkoval Akiva Goldsman.

Před natáčením filmu „Old Henry“, který měl premiéru na TIFF 2021, získal Matyśiak cenu za nejlepší kameru na 25. ročníku asijsko-pacifického filmového festivalu v Los Angeles za práci na celovečerních filmech „Dva stíny“ a „Model Minority“.

Mezi jeho obchodní klienty patří Audi, Jameson, Nissan a Lexus. Matciak vystudoval film na České národní filmové škole FAMU v Praze a Emerson College v Bostonu, Massachusetts. Je členem Cechu mezinárodních kameramanů, Local 600.

Bydlí v Los Angeles v Kalifornii.

Jako ředitel programů, Media Arts Lab, Sean Weiner řídí růst, komplexní strategickou vizi a vysoce talentovaný personál programu Creative Education and Culture Program – uměleckého podpůrného programu pro začínající a zavedené filmaře, který se řídí filozofií inkluze a spolupráce. Od roku 2016 produkuje program Creative Culture Fellowship Program krátké filmy, které jsou pravidelně vybírány na filmových festivalech, jako je Sundance, Berlinale a SXSW, s akvizicemi společností Criterion, Fox Searchlight, POV a dalších renomovaných prodejen. Na podporu hraných filmů je rezidenční program Creative Culture koordinován ve spolupráci se sesterskými organizacemi, jako jsou Black Public Media, Chicken & Egg Pictures a Sundance Institute.