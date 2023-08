Nový Zéland, jehož reakce na pandemii byla bedlivě sledována, odstraňuje nejnovější omezení COVID-19

WELLINGTON, Nový Zéland (AP) – Nový Zéland v pondělí zrušil svá poslední zbývající omezení týkající se koronaviru, což znamená konec vládní reakce na pandemii, která je ostře sledovaná po celém světě.

Premiér Chris Hepkins uvedl, že požadavek na nošení roušek v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních skončí o půlnoci, stejně jako požadavek na lidi, kteří se nakazili virem, aby se po dobu sedmi dnů izolovali.

Nový Zéland byl Nejprve pochvala na mezinárodní úrovni k úplnému vymýcení viru po zavedení celostátních blokací a Přísné kontroly na hranicích.

Ale jak pandemie zuří a šíří se infekčnější varianty, národní přístup nulové tolerance se stal neudržitelným. na konci nahoru její eliminační strategie.

Hipkins při přemýšlení o reakci vlády na virus během více než tří let řekl, že během vrcholu pandemie toužil po dni, kdy by mohl ukončit všechna omezení, ale nyní mu to připadalo nemístné.

Řekl, že asi 3250 Novozélanďanů z 5 milionů obyvatel zemřelo na COVID-19 jako primární nebo sekundární příčinu – asi pětina úmrtnosti ve Spojených státech.

„Ačkoli tam byly trhliny v našem kolektivním smyslu pro jednotu, myslím, že Novozélanďané mohou být neuvěřitelně hrdí na to, čeho jsme společně dosáhli,“ řekl Hipkins. „Zůstali jsme doma, obětovali jsme se, nechali se očkovat a bezpochyby jsme zachránili životy.“

Ministryně zdravotnictví Aisha Verall uvedla, že počty případů koronaviru a hospitalizací jsou nízké a od června klesají a že zdravotní systém financovaný z veřejných zdrojů čelil této jižní zimě menšímu narušení virem.

„Podařilo se nám dokončit o 16 000 operací více než v loňském roce, což je velmi dobrým ukazatelem toho, že náš zdravotní systém je ve vyrovnanější pozici, než byl,“ řekla.

Oznámení přichází dva měsíce před všeobecnými volbami.

David Seymour, vůdce opoziční strany ACT, řekl, že vláda zacházela s lidmi jako s dětmi příliš dlouho.

„Byli rádi, že si účtovali vysoké náklady s malým přínosem, a skvěle si to užili,“ uvedl Seymour v prohlášení.