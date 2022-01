Nové informace o Baikenu odhalené v 9. aktualizaci Developer’s Backyard společnosti Guilty Gear Strive, i když otázky stále zůstávají

Vycházeli jsme z toho, že jsme o tom věděli velmi málo Baikenova nová inkarnace v Guilty Gear Strive tento týden skoro všechno za den a teď se dozvíme trochu víc od týmu, který ji dal dohromady.











Arc System Works právě vydali 9. díl svého blogu Developer’s Backyard, kde se ponoří do dalších podrobností týkajících se Baiken, Happy Chaos a nadcházejících Režim Combo Maker.





















Znovu napsal ředitel Strive Akira Katano a nepřekvapivě uvádí, že „obdrželi o ni mnoho žádostí kromě seznamu“ díky její popularitě z předchozích titulů.





Katano také odhaluje, že Baiken bude mít něco jako jedinečnou úvodní sekvenci před bitvou od zbytku obsazení, i když neupřesnil, co to přesně je.





Jak je vidět v jejím gameplay traileru a průvodce představením postavyBaiken se oproti předchozím iteracím defenzívnějšího bojovníka docela změnila na všestrannějšího – nebo na postavu vyváženého typu, jak je hra označuje.





Poté, co poskytl obecný přehled o jejích speciálních pohybech, režisér napíše skutečné odemknutí Baiken, zatímco je blízko protivníkovi, což by mělo být docela zřejmé, vzhledem k jejímu novému mechanismu poutání, který fyzicky spojuje obě postavy dohromady na omezenou dobu.





Katano se bohužel vůbec nezabývá podrobnostmi ohledně toho, jak moc změnili bojovníka oproti tomu, kde byla v Guilty Gear Xrd REV 2.





Je snadné pochopit, proč by předchozí Baikenovy předchozí kontroly zrušení stráže a pomlčky strážce mohly být obzvláště silné v systémech Strive, ale přesto by bylo hezké slyšet od odpovědných vedoucích, jaký byl jejich myšlenkový proces při odstraňování nebo změně 80. % jejích speciálů.















Jediným skutečným hlubším pohledem na hratelnost Baiken je potvrzení, že její nový počítadlo Hiiragi má skutečně „neuvěřitelně krátké“ aktivní okno, takže se teprve uvidí, jak efektivní bude tento tah ve skutečnosti v zápalu boje.





Tento nový příspěvek na blogu však potvrzuje, že Baikenovou novou anglickou hlasovou herečkou je Patty Mattson, kterou můžete znát jako Sylvanas Windrunner ve World of Warcraft / Heroes of the Storm, Bass Cannon Neith ve Smite nebo Miss Anthrope v Captain Underpants.





Ponořením se do nového režimu Combo Maker Katano potvrzuje, že se hráči neomezují pouze na vytváření okázalých strun, ale také na mixy a setplay.





Zahrnuje také praktickou funkci vyhledávání tagů pro vyhledání nastavení pro konkrétní herní situace, jako je 100% Tension Gauge nebo blízko stojící Slash startér. K dispozici jsou také značky kategorií, jako je „Přívětivý pro začátečníky“ nebo „Flashy Combo“.





Combo Maker dokonce zjevně vybere doporučená komba pro jednotlivé hráče podle toho, co si hra myslí, že se jim bude líbit nebo na čem by měla pracovat.





Vzhledem k tomu, že Happy Chaos neobdržel pro své vydání aktualizaci Developer’s Backyard, předchozí člen DLC konečně dostal svůj vývojářský rozbor i zde.





Není tu mnoho nových informací, které by se z toho daly vydolovat, až na to, že Katano navrhuje zahrát si svou arkádovou cestu, aby viděl, že jeho vnitřní mentální stav se v příběhu neprojevuje, a je to úplný nováček bez tréninku, pokud jde o fyzický boj, což určitě narazí ve svých pohybech.





Baiken a Combo Maker mají vyjít tento pátek 28. ledna. Můžete si přečíst plný Developer’s Backyard na webových stránkách Guilty Gear a Poznámky k opravě verze 1.13 zde.