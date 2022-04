Fosílie obřích delfínovitých mořských plazů nalezených ve švýcarských Alpách

Paleontolog provádějící vykopávky ve švýcarských Alpách v roce 1976. obrázek : Heinz Furer

Tým paleontologů objevil zkameněliny tří působivých nových ichtyosaurů – starověkých mořských plazů – ve skalách nacházejících se 9000 stop nad hladinou moře.

Ichtyosauři byli nalezeni ve vykopávkách, které probíhaly v letech 1976 až 1990, ale pozůstatky byly velmi kusé. Od té doby byl proveden další srovnávací výzkum ichtyosaurů a nyní byl tým paleontologů konečně schopen posoudit alpské fosilie ve větší míře detailů.

Mezi nálezy jsou horní žebra, největší zub připisovaný ichtyosaurovi (jeho kořen je dvakrát širší než u kteréhokoli jiného vodního plaza) a obratle větší než lidská hlava. Týmový výzkum je zveřejněno Dnes v Journal of Vertebrate Paleontology.

Heinz Furer, paleontolog na univerzitě v Curychu a spoluautor článku, uvedl v e-mailu pro Gizmodo. „Ve spojení s objevem zhruba ekvivalentním v čase v Britské Kolumbii to byli největší mořští plazi, kteří kdy žili na Zemi.“

Aby z hory dostali zkamenělé kosti ichtyosaura, Forer řekl, že on a jeho tým museli nést stovky liber kostí na zádech a v džípu, který jim zapůjčila švýcarská armáda. Převezli obratle přes ledovec do horské chaty a nakonec byly zkameněliny spuštěny dolů z hory na drátěném vozíku, který se obvykle používal k přepravě jídla.

Očíslované ichtyosauří obratle na místě. obrázek : Heinz Furer

Před něco málo přes 200 miliony let byly skály nad švýcarskými Alpami sedimenty na dně jezera nebo mělké pánve na okraji Tethys, část oceánu obklopujícího superkontinent Pangea. Tam sa ichtyosauři – vodní plazi s těly připomínajícími velryby a delfíny – živili hlavonožci, rybami a menšími ichtyosaury. Většina ichtyosaurů byla menší než tento obr.

Britský kolumbijský ichtyosaur, Shastasaurus sikkanniensis, byl asi 70 stop vysoký a bezzubý; Předpokládá se, že svou kořist účinně vdechoval, podle do National Geographic. Martin Sander, paleontolog na univerzitě v Bonnu v Německu a hlavní autor výzkumné práce, řekl, že „větší je vždy lepší“ a že „život by šel tam, kdyby to bylo možné“. tisková zpráva. Sander poznamenal, že sauropodní dinosauři, moderní velryby a triasoví ichtyosauři byli jedinými skupinami zvířat, které přesáhly 20 metrických tun.

Zuby ichtyosaura objeveného paleontology jsou zakřivené podobně jako u mořských savců, kteří se živí vykostěnými hlavonožci, což naznačuje jejich oblíbenou potravu. „Je obtížné určit, zda zub pocházel z velkého ichtyosaura s obřími zuby, nebo z obřího ichtyosaura se středně velkými zuby,“ řekl Sander.

V e-mailu Gizmodovi Sander poznamenal, že ichtyosauří zuby mají podél kořenů hluboké rýhy, což je vzor podobný tomu, který lze pozorovat u moderních varanů. Ale tato dvě zvířata spolu nesouvisejí, takže přesný účel, kterému drážky zubů slouží, zůstává záhadou.

Zubní základ fosilního ichtyosaura. obrázek : Roth, Univerzita v Curychu.

Vědci vědí, že pozůstatky nepatří žádnému známému ichtyosaurovi. Na základě měření různých vzorků – i když zkreslených tektonickými posuny, které rozřezaly fosílie z mořského dna na vrcholky hor – mají podezření, že fosílie představují tři různé typy, ale pravděpodobně jich bude méně.

Tým ale fosiliím nepřiřadil nová druhová jména a poznamenal, že byly příliš roztříštěné na to, aby ospravedlnily takový krok; Někdy bylo později zjištěno, že zvířata, která byla velmi rychle identifikována jako nový druh, jsou součástí dříve známého druhu a Druhy musí být v aktuálním fosilním záznamu „vyřazeny“..

Objev ichtyosaurů v Alpách značně rozšiřuje geografickou stopu plovoucích plazů. „Vývoj obratlovců je obecně ovlivněn zjištěním, že obří ichtyosauři byli globálně distribuováni v pozdním triasu,“ řekl Sander.

S takovými obřími planetami, které se proháněly v prehistorických mořích po celém světě, měli menší obyvatelé triasových oceánů spoustu starostí, dokonce i bezzubí ichtyosauři byli hrůzostrašní predátoři.

