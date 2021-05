Portugalský návrh by umožnil, aby plynovody metanového plynu dostávaly financování z Evropské unie do roku 2030

Návrh textu, který viděli Climate Home News, znemožňuje návrhy předložené Evropskou komisí v loňském roce – krok, který podle aktivistů zastaví infrastrukturu fosilních paliv.

Evropská unie by mohla pokračovat ve financování plynovodů metanu a vodíku vyrobených z plynu až do roku 2030 na základě návrhu předloženého předsedou Evropské rady a viděného hlavními zprávami o klimatu.

Revize předpisů známých jako Ten-E měla sladit pravidla financování energetické infrastruktury EU s rostoucími ambicemi bloku v oblasti klimatu.

Avšak návrh předložený Portugalskem, který tvoří základ diskusí mezi členskými státy, zavedl mezery v tom, aby plynovody metanu mohly nadále dostávat financování až do konce tohoto desetiletí.

Koncept textu se posouvá dolů Předchozí návrh Evropské komise„Což vyloučilo, že projekty financování metanem budou způsobilé pro financování.

Aktivisté odsoudili plány na používání metanu jako přemosťovacího paliva při přechodu energie. Analytička E3G Elisa Giannelli uvedla, že nedávný scénář čisté nuly IEA „okamžitě objasnil, že plyn nelze považovat za„ přechodné palivo “, protože se očekává, že globální spotřeba plynu dosáhne vrcholu do roku 2025.“

„Regulace TEN-E je zátěžovým testem důvěryhodnosti Evropy v jejích závazcích vůči klimatické neutralitě,“ dodala.

Tara Connolly, plynová aktivistka společnosti Global Witness, uvedla, že Portugalsko se snaží „uspokojit“[y] Nejnižší společný jmenovatel, aby bylo možné uzavřít dohodu za každou cenu. “

Řekla: „Nedělejte si chybu, jedná se o absolutní selhání jménem portugalského předsednictví dosáhnout progresivní dohody s členskými státy, která je vhodná pro situaci v oblasti klimatu, které čelí svět.“

Předpisy Ten-E byly zavedeny v roce 2013, aby umožnily členským státům Evropské unie spolupracovat na přeshraničních energetických projektech.

V roce 2020 Evropská komise nařídila revizi pravidel s cílem snížit podporu infrastruktury pro fosilní paliva, jako jsou ropovody a plynovody, a přesunout financování na energetické sítě, větrnou energii a vodíkovou infrastrukturu.

Suspenze: Abychom do roku 2050 dosáhli čisté nuly, potřebujeme dlouhodobý pohled na ceny uhlíku

V prosinci 2020 Evropská komise nastínila svůj návrh, který zahrnoval znemožnění projektů v oblasti metanového plynu, s výjimkou vodíku vyráběného s metanovým plynem.

Evropská rada, která zastupuje členské státy a v současnosti jí předsedá Portugalsko, se sešla na začátku května, aby projednala svůj postoj.

Jedenáct členských států, většina z nich v západní Evropě, podepsalo prohlášení požadující vyloučení fosilních paliv. Devět zemí, z nichž většina je ve východní Evropě, však podepsalo společné prohlášení, v němž tvrdí, že plynárenské projekty, které již vstoupily do povolovacího procesu, by měly zůstat způsobilé pro financování až do roku 2030 „protože všechny tyto projekty přispívají k energetickému přechodu ke klimatické neutralitě“.

Francie prohlášení nepodepsala. ona má Úspěšně hledáno Mnoho východoevropských vůdců podporovalo pro-jadernou politiku Evropské unie a vedlo aktivisty k podezření na vzájemnou dohodu mezi Francií, Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem.

Dánsko v Evropské unii (DKinEU) 5. května 2021

Portugalský návrh uvádí, že potrubí Mleeta na Maltě a východní středoevropský plynovod na Kypru musí zůstat způsobilé pro podporu, aby mohly být oba ostrovy připojeny k evropské plynárenské síti.

Návrh textu rovněž umožňuje úpravy plynovodů pro přepravu vodíku i metanu – proces známý jako „úprava směsí“, kterou výbor vyloučil. Podle návrhu je zohledněn vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů energie nebo z fosilních paliv.

Aktivisté argumentují, že takové modernizace jsou plýtváním veřejných peněz a pokusem o prodloužení životnosti metanových potrubí.

Connolly řekl Climate Home News, že míchat drahý vodík do metanu je jako míchat šampaňské a vodu. Dodala, že plynovody obvykle nebyly na stejném místě jako vodovody.

Ministři energetiky budou o návrzích diskutovat 11. června.