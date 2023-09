Neúspěch v první misi Cyberpunk DLC odemkne tajný konec

Cyberpunk 2077 Hráči jsou často odměňováni za průzkum Night City mimo vyšlapané cesty, ale nikdy ne příliš brzy Právě byl spuštěn Iluzorní svoboda expanze. Nesplnění jednoho z prvních cílů DLC nebude mít za následek pouze konec hry, ale také selžete celý quest rozšíření.

DLC Phantom Liberty od Cyberpunk 2077 pravděpodobně nezmění osud V

Tento objev se nedávno rozšířil po internetu V klipu Autor: Cyberpunk Bramborová syntetická mánie. S přechodem mise „Dog Eat Dog“ na „Hole in the Sky“ mají hráči za úkol zachránit cíl vysoké hodnoty před jistou zkázou. Pokud se rozhodnou to ignorovat nebo jim to bude trvat příliš dlouho, než se tam dostanou, mise se stane neúspěšnou se speciálním malým epilogem od Johnnyho Silverhanda Keanu Reevese. V podstatě všechny Iluzorní svoboda Hlavní příběhové mise jsou pak uzavřeny. Jejda.

Důležitou postavou, o níž se v „Díře v nebi“ jedná, je samozřejmě prezident NUSA Myers. První část mise zahrnuje spěchání na místo havárie. To by měla být ta nejjednodušší část, ale zdá se, že to nebyl případ bratra Synth Potato. Místo toho jel jako blázen a nikdy nedosáhl cíle, náhodně otevřel jeden z rozšiřujících bodů.Tajné konce„V péči.

„Můžeš selhat rovnou.“ Cyberpunk Phantom LibertyÚvod a ztratíte přístup k celému hlavnímu úkolu DLC, pokud se rozhodnete ignorovat cíl a necháte Myerse zemřít se speciální cutscénou a dodáním řádků od Johnnyho, pokud tak učiníte! Potato Synth Včera tweetoval. „Křičte na mého bratra, že řídí jako idiot a našel tu šílenou pozornost k detailu a skvělé velikonoční vajíčko.“

Tento zpackaný konec ukazuje, jak se V na Zemi v Dogtownu probouzí z výpadku. „Vaše prezidentská záchranná operace. Tristní neúspěch,“ říká Johnny Silverhand. „Upřímně řečeno, dobrá odvaha.“ Potom vám dvěma navrhne, abyste si začali žít, začněte drinkem.

Naštěstí každý, kdo náhodou dostal tento konec, může stále znovu načíst své poslední automatické ukládání, vrátit se a pokusit se úspěšně dokončit misi, aby mohl pokračovat. Iluzorní svoboda Quest line. Jak zdůrazňuje Synth Potato, je to pěkné malé alternativní skóre, které přispívá k tomu, co dělá život plnějším Cyberpunk 2077 Velmi bohatá zkušenost.