Nejlepší televizní pořady na začátku tohoto Černého pátku roku 2021

Můžeme obdržet provizi z nákupů uskutečněných prostřednictvím odkazů na této stránce. Ceny a dostupnost se mohou změnit.

Váš vysněný televizor se brzy vrátí domů. (Foto: Yahoo Life)

Teploty klesají, nabídky se začínají objevovat: Je téměř Černý pátek 2021. Pokud jsou na vašem seznamu přání příjemné filmové noci strávené sledováním nejnovějších filmů na velkolepé obrazovce – máte štěstí. Masivní odpisy před šílenstvím jsou nepřekonatelné.

Prohledali jsme nejlepší prodejce, jako je Amazon, Walmart, Best Buy, Target a další, abychom vám našli ty nejlepší nabídky. Ať už kupujete objemný model pro hlavní zábavní prostor nebo něco menšího do kuchyně nebo ložnice, máme zde krátké odpovědi na vaše otázky.

Níže naleznete oslnivé nabídky Černého pátku na televizory Samsung, Sony, LG, Vizio a další. Udělejte ze svého domova šťastné centrum fotbalové sezóny, svátečních slavností a všeho mezi tím.

Zde jsou nejlepší nabídky Black Friday TV online, podle objemu:

Nejprodávanější televizory od 24 do 49 palců

Bez herectví není relaxace! To je to, co říkáme. Takže vystupte a jednejte s tímto 24palcovým HDTV za pouhých 100 $. (Foto: Amazon)

Tato dohoda zní příliš dobře, aby to byla pravda… ale není! Amazon má svůj první nejprodávanější televizor Insignia 24palcový Full HD Smart TV – Fire TV EditionV prodeji pouze za 100 $.

Okamžitý přístup k Netflix, HBO Max, Hulu, YouTube, Disney+, Prime Video a dalším budete mít brzy na dosah ruky. Alexa je zabudována v dálkovém ovladači, takže procházení bude rychlé. Nakupující jsou stejně šokováni kvalitou tohoto televizoru jako my jeho úžasnou cenou!

„Upřímně jsem velmi překvapen, jak moc se mi líbí tato televize,“ Šťastné nakupující knihy. „Pokud jde o jasnost, myslím si, že 720p se pro tuto velikost obrazovky hodí… Byl jsem velmi spokojený s vestavěným Wi-Fi příjmem Fire TV. Ve skutečnosti funguje mnohem lépe než externí USB fire sticky, ať už z jakéhokoli důvodu.“ .“

100 dolarů 170 dolarů v Amazonii

Další prodeje televizorů od 24 do 49 palců:

Nejprodávanější televizory od 50 do 55 palců

Příběh pokračuje

50palcový výkon za 360 $? Nesníte. (Foto: Amazon)

Zapojte se do této rané loupeže Černého pátku a získejte neuvěřitelnou popularitu Amazon Fire TV 50palcový Omni Series 4K Ultra HD Smart TV Na prodej za pouhých 360 USD, tedy méně než 510 USD. To je sleva 150 $!

NS Fire TV verzeTento model vám umožňuje streamovat filmy a pořady ze služeb Netflix, Hulu, HBO Max, YouTube, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock a dalších, aniž byste museli kupovat samostatné zařízení. Získáte poutavé barvy a výjimečnou kvalitu obrazu – vzácnost za tuto cenu. K dispozici jsou tři porty pro montáž reproduktorů (pro bohatší zvuk a jasnější dialogy), herní konzole a Blu-ray přehrávač.

„Kdybych tomu mohl dát šest hvězdiček, moc by se mi to líbilo! Líbí se mi to rozhraní. Ve srovnání s předchozími modely Fire funguje opravdu dobře. Nemám problém ovládat zbytek mého chytrého domu a slyší mě a rozumí mi lépe než předchozí modely.“ “ Sdílejte se zkušeným nakupujícím. „Kvalita obrazu je nejlepší, co kdy v televizi…“

360 dolarů 510 dolarů v Amazonii

Více 50 až 55 palcových televizorů odbyt:

Nejprodávanější 65palcové televizory

65palcová televize LG + sleva 223 $ = bez přemýšlení. (Foto: Walmart)

V řadě 65 palců hledáte kombinaci vhodnou do velkého obývacího pokoje nebo do sklepa. Mám tě pokryto: Velmi populární LG NanoCell TV 65 palců – V prodeji za 727 $ nebo 223 $ ve Walmartu – Jde daleko za průměrnou 4K TV. Technologie NanoCell pracuje v rozlišení 4K a poskytuje realistické barvy a věrnost bez ohledu na to, co sledujete. High-tech displej zlepšuje kontrast a úrovně černé díky místním ovládacím prvkům stmívání v různých oblastech podsvícení LED. Překlad: Budete mít pocit, že jste uprostřed dění.

Jeden veselý pětihvězdičkový recenzent řekl: „Jsem tak ohromen všemi skvělými funkcemi, ke kterým mi LG NanoCell poskytuje okamžitý přístup, aniž bych se musel připojovat k mnoha různým zařízením.“ „A opravdu se mi líbí, že dálkové ovládání funguje jako myš s možností procházet nebo klikat na několik aplikací; což je velmi pohodlné.“

727 dolarů 950 dolarů ve Walmartu

Více 65palcových televizorů odbyt:

Nejprodávanější televizory od 70 do 82 palců

Získejte tuto obrovskou sadu za nízkou cenu. (Foto: Best Buy)

Samozřejmě, pokud jste majitel domu a chcete vybavit rodinný pokoj pro skupinové sledování, budete chtít – ne, Potřeba – Abych byl velký. No, zkuste tuto velikost: V prodeji za 680 $ (bylo 750 $ v Best Buy, toto Inteligentní LED televizor Samsung 70 palcový řady 7 řady 4K Ultra HD Smart LED obrovský 70 palcová obrazovka S plným rozlišením 4K Ultra HD, živými, jasnými barvami a hlubokými tmavými úrovněmi černé. Výjimečná kvalita obrazu podporuje filmy a televizní pořady HDR (High Dynamic Range) pro nejlepší zážitek ze sledování 4K.

Nakupující říkají, že tento 4K televizor je skvělý pro malé děti. „…miluje to celá rodina, zvláště můj manžel,“ zapůsobil jeden pětihvězdičkový recenzent Best Buy. „Je tak rád, že jsme to dostali! On a náš syn rádi hrají na této pěkné televizi. Moje dcera a já rádi sledujeme naše pořady. Všichni jsme přinejmenším šťastní!“

Tento model řady LED je vybaven Wi-Fi s podporou chytré domácnosti pro Alexa, Google Assistant a Bixby od Samsungu. Do tohoto koláče je zabudována také schopnost streamování videa, takže pro sledování Netflix, YouTube, HBO Max, Apple TV+, Hulu, Peacock, Paramount+, Disney+ a dalších si nemusíte kupovat samostatné zařízení. Jakmile jej zapnete, jste připraveni začít s přejídáním.

680 dolarů 750 dolarů v Best Buy

Televizory nad 70 až 85 palců odbyt:

Přečtěte si více od Yahoo Life:

Následuj nás InstagramA sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Pinterest Pro neustálou inspiraci dodávanou čerstvé do vašeho krmiva každý den.

Chcete dostávat denní popkulturní novinky do vaší schránky? Registrujte se zde Pro zpravodaj Yahoo Entertainment & Life.