Vývojář Baldur’s Gate 3 říká, že verze pro Xbox stále přichází, ale možná bude nutné udělat „kompromisy“.

Larian Studios se znovu zabývalo Xbox verzí svého chystaného RPG Baldur’s Gate 3 a zdůraznilo, že i když je to stále nedokončená práce, vývojář možná bude muset nakonec udělat „ústupky“, aby ji vydal na platformu.

Larianovy problémy s Baldur’s Gate 3 na Xboxu poprvé vyšly najevo v únoru, kdy – mezi fanoušky, že jde o hru exkluzivně pro konzoli PlayStation – studio potvrdilo, že pracuje na verzi pro Xbox, ale narazilo na některé technické problémy – zejména s rozdělením. kooperace obrazovky“ .

V prohlášení poskytnutém Digital Foundry krátce poté Larian vysvětlil, že jeho rozhodnutí oficiálně neoznámit verzi pro Xbox bylo konkrétněji způsobeno problémy, které měl s „kooperací na rozdělené obrazovce, aby fungovala na stejném standardu na Xbox Series X a X“. A teď k rozsahu Rozhovor s IGNZakladatel studia a kreativní ředitel Swen Vincke sdílel více.

Ignorujte datum vydání na konci tohoto starého traileru a nasávejte Baldur’s Gate 3.

Pro začátek, Vincke tvrdí, že Larianovy problémy souvisí s politikou Microsoftu, že hry musí mít paritu funkcí napříč Xbox Series X a S, což znamená, že verze pro Xbox nelze dodávat, dokud nebudou kooperace vylepšeny natolik, aby dosáhly alespoň přijatelné kvality. bar. – Powered S Series – Výzva kvůli požadavkům na rozdělenou obrazovku Baldur’s Gate 3.

Fink vysvětlil: „Jste velmi svobodní v tom, co děláte, mnohem svobodnější, než lidé očekávají. To znamená, že se můžete dostat do opravdu velkého města, které je mnohem hustší, než lidé očekávají. Můžete dělat všechny druhy šílených věcí, takže vyžaduje hodně optimalizace. Na určitých platformách jsme rychlejší než jiné platformy.“

Dodal: „Není to tak, že bychom to plánovali. Chtěli jsme mít souběžné vydání… Existují omezení, která musíme překonat, takže na nich jen pracujeme. Některá trvají déle.“

Potenciální řešení – zcela odstranit spolupráci z verze pro Xbox, aby bylo zajištěno vydání na platformě – se zdá být řešení, kterému se Larian chce vyhnout, ale Fink uznal, že studio možná bude muset nakonec udělat nějaké „ústupky“, aby získalo verzi pro Xbox. , ale zdržel se toho, co by to mohlo být. Dodal: „Snažíme se být velmi omezeni v našich kompromisech, které musíme dělat. To je jeden z důvodů, proč také bereme více času.“

„Není to exkluzivní,“ zopakoval Fink. Budete jej moci spustit [on Xbox]. Je to jen otázka trpělivosti. Je to opravdu otázka času. A jak dlouho studio mluví? Fink říká, že ambicí je dostat Baldur’s Gate 3 na Xbox „připravený na tento rok“.

Baldur’s Gate 3 pro PC má nyní vyjít 3. srpna, tedy asi o měsíc dříve, než bylo plánováno, protože se toulá cestou jisté vesmírné hry od Bethesdy. Vydání PlayStation 5 verze proběhne o něco později, 6. září.