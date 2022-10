Nashville Predators a Roman Josie Blaster Blues přerušili sérii bez vítězství

Roman Jose dal gól a dvě přihrávky a byl Nashville Predators Louis ve čtvrtek večer porazili Blues 6:2 a ukončili tak sérii pěti porážek.

Góly za Predators vstřelili také Michael McCarron, Zach Sanford, Tanner Gano, Ryan Johansson a Mikel Granlund a 33 zákroků předvedl Gus Sarros.

Filip Forsberg a Matt Duchene měli po třech asistencích a Cole Smith přidal dvě.

Robert Thomas, Brayden Shane a Thomas Grace zaznamenali 35 zákroků za St. Louis, které prohrálo třikrát za sebou.

McCarron a Sanford skórovali s odstupem 37 sekund na konci druhého poločasu a poslali Predators do druhé přestávky s vedením 3:2. Oba vstřelili své první góly v této sezóně.

„Měli jsme zápas plně pod kontrolou,“ řekl trenér Blues Craig Behrop. „Vedli jsme 2:1. Dva góly kolem naší sítě. Tam musíme být složitější.“

Johansen přidal bezpečnostní branku na 1:11 ze třetiny a upravil tak skóre na 4:2. Jose vstřelil svůj první gól v sezóně v 13:06 při solidní hře a Granlund skóroval do prázdné branky, když zbývalo méně než pět minut.

„Jo, není to pro mě moc horké,“ řekla Josie. „Ale myslím, že někdy je to v hokeji legrační, snažíte se soustředit na svou hru, snažíte se soustředit na proces a myslím, že je to všechno o tom, jak se cítíte ve své hře a jak hrajete. Někdy přijdou, někdy ne. nechoď.“

Thomas vstřelil první branku zápasu v 1:07 úvodní třetiny první trefou blues zápasu.

Ginot se dostal na 1 – vše v 16:56 z prvního, když využil odrazu domu na pravé straně.

St. Louis získalo vedení v 6:24 sekundy na Shaneovu branku, jednorázovou časomírou z pravého kruhu.

„Máme spoustu hráčů, kteří tady umí dávat góly,“ řekl Shane. „Víme, že cíle přijdou. Nebojíme se. Musíte jen bojovat a bojovat.“

Změny písma

Trenér Predator John Heinz, nespokojený s výkonem svého týmu od návratu po dvou výhrách na začátku sezóny v Praze, změnil své lajny. Granlund se soustředil na první tým mezi křídly Forsbergem a Duchennem. Johansen je ve čtvrtek zprostředkoval. Zdá se, že změna zafungovala, protože Forsberg a Duchenne pomohli vstřelit gól Johansena ve třetím poločase.

Granlund byl přesunut na pravé křídlo na jeho středové čáře Cody Glass s Ninem Niederreiterem na levé straně.

Po zápase si Hines připsal třetí a čtvrtou sérii za to, že tlačil tým dopředu.

„Chcete se pokusit získat nějaké linky, které mají nějakou identitu, jak nejlépe to půjde, a tihle kluci přišli dnes večer,“ řekl.

Křídelník Nashvillu Eli Tolvanen byl poprvé v sezóně zdravotním škrabadlem.

Už žádné dokonalé

Joseho gól ve třetím poločase byl prvním, který Blues inkasovali ve 13 šancích v této sezóně.

