SF Studios vydává trailer a plakát pro Margaret – Charlotte Seiling Queen of the North

26. 05. 2021 Rozsáhlé dobové drama uvidí Trine Derholm jako Margaret I, královnu s vizí, která předběhla dobu.

Trine Derholm v Margaret – královna severu (© SF Studios)

Dánské SF Studios konečně zveřejnilo trailer a plakát k novému velkému dramatu, které režíroval Charlotte Seiling, Hodný Margaret – královna severu . Sieling si užil dlouhou kariéru jako jeden z nejuznávanějších režisérů podobných dánských televizních dramat zabitíA most A záruka Kromě řady amerických trháků, jako je vlast. Nedávno režírovala připravovanou hororovou sérii na HBO země lásky.

Margaret – královna severu je nevyřčený příběh Margaret I (hraje Trine Derholm), královna s vizí, která předběhla dobu. V roce 1402 dosáhla Margaret toho, co ještě nikdo jiný neudělal. Dánsko, Norsko a Švédsko spojily mírové unie, které vládne sama prostřednictvím svého mladého adoptivního syna Erica. Odbory však trpí nepřáteli, a tak Margaret plánuje sňatek Erica a anglické princezny Philippy. Spojenectví s Anglií by mělo zajistit pozici Unie jako rostoucí evropské velmoci, ale probíhá ohromující spiknutí, které může Margaret a vše, v co věří, odtrhnout. Sieling je spoluautorem scénáře Jesper Fink A Maya Elso.

Ostatní hlavní členové obsazení jsou Soren MalingA Morten je AndersenA Jacob OffbroughA Bjorn FlobergA Magnus KreiberA Thomas W. GabrielsonA Agnes RasiA Simon Berger A Paul Blackthorn. Mezi technický personál patří ředitel fotografie Rasmus VidebeckProdukční designér Soren Schwarzberg, Módní návrhář Manon RasmussenMake-up a kadeřník Anakarinův zámek, ředitel castingu Anja Philip, editor Velvyslanec KristijsonZvukový designér Ron PalvingNávrhář vizuálních efektů Thomas Digg a skladatel John Extrand.

Když mluvil o své hlavní postavě, Selling řekla: „Margaret byla úžasná žena, ale překvapivě ji ve filmu nikdo neztvárnil. Chci jí dát hlas a říct lidem o jednom z nejmocnějších vládců, jaké kdy Evropa viděla. kdo vytvořil Kalmarskou unii, komunita mezi Dánskem, Norskem a Švédskem trvala 126 let a žena vládla navzdory svému pohlaví spíše než kvůli svému pohlaví. Margaret – královna severu Je to můj portrét ženy, jejíž výzvy se navzdory vzdálenosti více než 600 let příliš nelišily od těch, s nimiž ženy dnes zápasí: kariéra, rodina, mateřství. Film ukazuje cenu, kterou Margaret zaplatila za neporovnatelnou státnici. “

Margaret – královna severu Pořádá SF Studios s producenty Birgit Skov A Lars Prideaux Rabic a koproducentem John Norstedt (SF Studios Sweden), v koprodukci s Filmkameratene (Norsko), Truenorth (Island), Sirena Film (Česká republika) a Film i Väst (Švédsko), podporováno Dánským filmovým institutem, TV2, Švédským filmovým institutem, Norským institutem Pro kino, Islandské centrum pro kino, Nordisk Film a televize, Eurimages, Český filmový fond, Polský filmový institut, Nadace královny Margrethe a prince Henrika, Nadace Augustinus, Nadace Carlsberg, Nadace AP Moller a Program EU-Creative Europe-Media. Film bude mít v dánských kinech premiéru 16. září, poté bude následovat severské uvedení do kin na podzim roku 2021. SF Studios se stará o severskou distribuci, zatímco REinvent o mezinárodní prodeje.

Podívejte se na trailer filmu a plakát níže:

(© SF Studios)