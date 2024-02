Náhled: Česká republika vs. Albánie – předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí čtvrteční kvalifikaci mistrovství Evropy mezi Českem a Albánií, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Ve čtvrtek večer se střetnou dva nejlepší týmy skupiny E kvalifikace mistrovství Evropy Česká republika Hostitelé Albánie Ve Fortuna Aréně.

Hosté mají před cestou do Prahy šest bodů ze tří zápasů. Mezitím domácí vedou průběžné pořadí a udržují si svou neporazitelnost.

Po stylovém zakončení sezóny 2022-23 porážkou Černé Hory 4:1 v přátelském utkání v červnu se česká strana tento týden znovu sešla s úkolem přiblížit se příštímu finále. Euro 2024 Na mysli finále.

Po neúspěchu v kvalifikaci mistrovství světa a Evropské ligy národů. Jaroslav ŠilhavýTým si zatím v evropské kvalifikaci užil sezonu bez porážky a je na pole position, aby si zajistil místo v Německu, přestože mu zbývá pět zápasů.

Před přátelskou výhrou v Podgorici se Česká republika kvalifikovala na vítězství 3:0 nad Faerskými ostrovy v utkání, které bylo přátelské. Ladislav Krejčí A Václav Černý Oba góly vstřelil v prvním poločase a dostal je do vedení, než v 75. minutě vstřelil svůj druhý gól Černý a zpečetil tak skóre.

Vzhledem k tomu, že Česká republika porazila Polsko již ve svém úvodním zápase skupiny E v březnu, před neuspokojivou remízou 0:0 s Moldavskem, jejich součet sedmi bodů ze tří zápasů je staví do čela tabulky o jeden bod.

Poražení finalisté Eura 96 ​​totiž sedí na druhém místě nad druhou Albánií, která je o víkendu přivítá v Praze před jejich přátelským zápasem s Maďarskem.

Zatímco jejich hostitelé mají na mistrovství Evropy bohatou historii, když byli v roce 1976 korunováni na kontinentální šampiony, když byli součástí sjednoceného Československa, Albánie se do finále dostala pouze jednou – v roce 2016.

Ale jako Češi SilvinioPolsko ve skupině E ještě neprohrálo, a protože momentálně vede nad favorizovaným Polskem o tři body, je velká naděje, že další účast na mistrovství Evropy je na obzoru.

Navzdory prohře s Poláky v úvodním zápase – na pozadí nevyhrané kampaně Ligy národů UEFA – se Albánii v červnovém mezinárodním okně dařilo lépe, výhry nad Moldavskem a Faerskými ostrovy přinesly góly hvězdě Sassuola. Nadim Bajrami.

Dva nejlepší týmy v každé kvalifikační skupině si nakonec zarezervují svou letenku do Německa příští léto, takže bývalý trenér Lyonu Sylvinho se bude snažit udržet tuto dynamiku během tohoto měsíčního setkání, které má náročnější trať.

Po cestě do země nyní známé jako Czechia se Eagles vrátí do Albánie k potenciálně klíčovému nedělnímu střetnutí s Polskem, takže zlepšení jejich počtu bodů před říjnovými zápasy by byl obrovský bonus.

Formulář kvalifikace mistrů Evropy pro Českou republiku:

Formát ČR (všechny soutěže):

Kvalifikace na mistra Evropy Albánie:

Sestava Albánie (všechny soutěže):

Novinky týmu

Česká republika má stále několik členů kádru, který postoupil do čtvrtfinále Eura 2020 a povede ho záložník West Ham United. Tomáš Součekkterý na začátku tohoto roku získal své třetí ocenění 'Hráč roku' v České republice před Fiorentinou. Antonín Barák.

Poslední jmenovaný tento týden kromě hvězdného útočníka vyřadí zranění Patrik Schickjehož poslední fitness číslo ho udrží na vedlejší koleji až do října.

Mezitím Součekův spoluhráč Vladimír Koval Měl by být zařazen do základní sestavy domácího týmu na pravém obránci, zatímco o místo v útočné řadě domácích soupeří několik hráčů, včetně Adam Halozek Útočník pražské Slavie Mojmír Čitilkterý se okamžitě prosadil na mezinárodní scéně, když v prvních šesti zápasech za první tým vstřelil čtyři branky.

Po nedávném přesunu do toskánského klubu Empoli se stal kapitánem Albánie Itrit Berisha Nyní by měl startovat za zadní čtveřicí, která zahrnuje vicekapitána Lazia Pane Hisaji.

Poté, co se připojil k Nedimu Bajramimu ve výsledkové listině v Torshavnu, záložník Interu Milán Christian Aslani Má znovu hrát klíčovou roli ve strojovně Orlů.

Přední pár Merlind Dako A Arbanor Moja Jsou to jediní hráči v Sylvinhově kádru tento měsíc bez čepice, ale i tak se očekává, že zkušený Sokol Celci nastoupí vpředu při absenci Sylvinha. Armando Bruja. V kádru, který zahrnuje nejméně osm profesionálních hráčů v Itálii, je obránce Roma Marash cumbula Je dalším významným absentérem.

Základní sestava české reprezentace:

Pavlenka; Koval, Holz, Krejčí, Jurský; Souček, Král. Černý, Hlošek, Gorica; Kuchta

Možná sestava Albánie:

Berisha. HISAG, ISMAGLE, DGEMSITY, METAG; Ramadán, Aslani; Safari, Bajrami, Uzuni; Sikalishi

Říkáme: Česko 1:0 Albánie

A protože Albánie od začátku roku 2022 vyhrála pouze dvakrát – v obou případech se skromnými soupeři – odejít z Prahy s bodem může být příliš. Navzdory tomu, že mají ve svém týmu několik potenciálních změn ve hře, Eagles postrádají inteligenci svých hostitelů, kteří nemají tendenci inkasovat mnoho gólů proti národům podobného postavení.

